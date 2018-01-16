«Укрзалізниця» наконец установила в международных кассах терминалы для безналичного расчета

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Только вчера мы писали о том, что украинские законодатели готовят очередную инициативу, чтобы обязать всех продавцов товаров и услуг, включая ФЛП, установить терминалы для безналичных расчетов до конца 2019 года. Между тем, государственный оператор железнодорожных транспортных перевозок «Укрзалізниця» только сейчас установил в своих международных кассах платежные терминалы, благодаря чему у пассажиров появилась возможность рассчитываться за покупку билетов банковской картой.

Запуск этой явно припозднившейся (но, разумеется, лучше поздно) услуги анонсировал и. о. председателя правления компании Евгений Кравцов на своей страничке в Facebook.

По словам Кравцова, ранее эта услуга была невозможна по техническим причинам. Говоря точнее, из-за несогласованности систем оплаты между Украиной и другими государствами.

Также в компании сейчас активно работают над внедрением онлайн-продажи билетов на все международные направления. Сейчас услуга доступна лишь по двум направлениям (Киев – Перемышль и Ковель – Холм), но уже скоро сервис должен заработать полноценно для всех маршрутов.

Также Кравцов напомнил об усилиях компанию по расширению сети железнодорожных касс для покупки билетов на международные поезда. Относительно недавно такие кассы появились Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске и Рубежном.

Источник: Евгений Кравцов в Facebook