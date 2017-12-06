«Укрзалізниця» уже перевезла больше пассажиров, чем за весь 2016 год, представила новый график движения, а в следующем году начнет продавать билеты на международные поезда в онлайне и обновит более 300 вагонов

Вчера и.о. председателя правления «Укрзалізниці» Евгений Кравцов провел пресс-конференцию, на которой рассказал о новом графике движения пассажирских поездов на 2017/2018 годы, количестве проданных билетов, обновлении поездов и вагонов, а также общих перспективах развития пассажирского сообщения в Украине.

Для начала руководитель «Укрзалізниці» рассказал, что с января 2018 года компания начнет продавать билеты на все поезда международного сообщения в онлайне. Для этого необходимо будет согласовать некоторые процедуры, так как эксплуатация таких маршрутов происходит совместно с другими странами. Напомним, что со 2 декабря «Укрзалізниця» запустила онлайн-продажу билетов на международные поезда в страны Европейского Союза.

Всего же по состоянию на 5 декабря продано 48,792,114 билетов – это больше, чем за весь 2016 год, когда пассажиры приобрели 48,784,030 билетов. Особым спросом пользуются скоростные поезда, за 11 месяцев текущего года на такие маршруты было продано 4,738,454 билетов против 3,807,472 в 2016 году. При это все большее количество пассажиров предпочитает покупать билеты в онлайне, а не стоять в очередях у железнодорожных касс. К примеру, если в прошлом году через электронные каналы продаж было реализовано 16,651,000 билетов или 34% от общего количества, то в текущем году только за 11 месяцев через интернет пассажиры приобрели 19,851,000 билетов, что составляет 41% от всех билетов.

Также в «Укрзалізнице» пообещали, что 2018 год станет годом масштабного обновления пассажирского подвижного состава – всего планируется обновить не менее 1/6 парка пассажирских вагонов или более 300 единиц. По словам руководства, это самый большой показатель обновления, который могла себе позволить украинская железная дорога за последние 15 лет.

Как мы писали вчера, Украина договорилась с американской компанией GE Transportation о 7-летней программе обновления подвижного состава «Укрзалізниці» стоимостью $1 млрд. В рамках этого соглашения «Укрзалізниця» уже в сентябре 2018 года получит 30 локомотивов General Electric, которые будут содержать до 40% украинских запчастей и будут обслуживаться в Украине. Вдобавок будет объявлен тендер на приобретение 10 скоростных электропоездов со сроком поставки в последующие годы, 11 дизель-поездов с началом поставок в 2018 году и продолжением в следующем году, а также 5 пригородных электропоездов.

“В 2018 году запланировали приобрести 60 купейных вагонов и модернизировать 260, из которых в 100 заменим туалетные системы и системы кондиционирования. Вместе с нынешними объемами обновления – это почти 1/6 парка, который мы сегодня эксплуатируем”, – сообщил Евгений Кравцов.

С 10 декабря 2017 года начинает действовать новый график движения поездов на территории Украины, стран СНГ, Балтии и Евросоюза в котором появятся новые поезда, а также продлены существующие маршруты. В частности, предусмотрено курсирование в пределах Украины 190 пар поездов, из которых 110 пар – поезда, которые будут курсировать круглый год, остальные – дополнительные и летние поезда.

В новом графике движения появится более 10 новых поездов: № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, № 26/36 – 35/25 Одесса – Яремче, Перемышль (ежедневный двогрупний поезд с группой вагонов поезда международного сообщения № 36/35 Одесса – Перемышль с объединением / разъединением групп вагонов на станции Львов), № 46/45 Ужгород – Лисичанск, № 38/738 Киев – Запорожье, № 128/127 Ковель – Харьков, № 146/145 Львов – Чоп, № 329/330 Сумы – Шостка, № 747/748 Киев – Тернополь, № 753/754 Ковель – Холм (ежедневная вторая пара с поездом № 751/752 Здолбунов – Холм), № 782/781 Киев – Черкассы.

Как сообщил Евгений Кравцов, в работе над новым графиком движения поездов были учтены предложения общественности, чтобы создать максимально удобное расписание и маршруты для пассажиров. Так, по просьбе пассажиров изменены маршруты следующих поездов: № 15/16 ранее курсировал по маршруту Харьков – Черновцы, в новом графике маршрут изменен на Харьков – Рахов. Маршрут поезда № 43/44 Ивано-Франковск – Киев в зимний период будет продлен до Чернигова. Маршрут поезда № 136/135 Черновцы – Одесса будет продлен до Белгород-Днестровского, что позволит пассажирам добираться поездом непосредственно в курортные города Одесской области. Учитывая многочисленные обращения пассажиров, маршрут поезда № 329/330 Сумы – Новгород-Северский изменено на Сумы – Шостка.

Источник: Укрзалізниця