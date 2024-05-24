Умер Кабосу — легендарный пёс-мем, который стал лицом Dogecoin

Шиба-ину, который стал лицом мемной криптовалюты Dogecoin, умер 24 мая в возрасте 17 лет.

Его владелица Ацуко Сато сообщила эту новость в своем официальном блоге (через Cointelegraph), выражая свою глубокую благодарность за любовь и поддержку, которую проявлял Кабосу на протяжении многих лет. Криптосообщество и поклонники Кабосу выразили свои соболезнования, поделившись воспоминаниями о собаке, которая стала легендой Интернета.

Кабосу впервые привлек внимание в 2010 году, когда Сато забрала его из приюта и опубликовала фотографии в блоге. Одно из изображений с удивленным и несколько скептическим выражением лица шиба-ину завирусилось в сети, как мем с фразами на ломаном английском.

К 2013 году мем приобретал все большую популярность, а впоследствии лицо Кабосу использовали как официальное изображение мемной криптовалюты Dogecoin. Илон Маск неоднократно провоцировал скачки монеты своими публикациями в Twitter: в апреле 2023 года он временно заменил синюю птичку в Twitter на Кабосу — стоимость Dogecoin взлетела на 30%, а сам Маск в это время продал монеты на сумму $124 млн.

В декабре 2022 года Сато сообщила сообществу, что у Кабосу есть проблемы со здоровьем, и после того, как сооснователь Dogecoin Билли Маркус попросил подписчиков о помощи — один предложил покрыть «любые расходы, необходимые для обеспечения наилучшего лечения».