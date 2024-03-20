Ускоритель с GPU Blackwell будет стоить $30-40 тыс., но компания хочет продавать целые серверы за миллионы долларов — Дженсен Хуанг

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания планирует продавать свой графический ускоритель с GPU Blackwell для рабочих нагрузок искусственного интеллекта и HPC по цене $30-40 тыс. Однако это приблизительная цена, поскольку Nvidia больше склонна продавать весь стек компонентов центра обработки данных, а не только сам графический ускоритель.

Производительность ускорителя Nvidia B200 на базе Blackwell со 192 ГБ памяти HBM3E, несомненно, впечатляет. Но эти цифры достигаются благодаря конструкции чиплета с двумя чипами, который содержит 204 млрд транзисторов (104 млрд на кристалл). Такое решение будет стоить значительно дороже, чем однокристальный ускоритель GH100 с 80 ГБ памяти. По оценкам аналитиков Raymond James, каждый H100 стоит около $3100, тогда как каждый B200 должен стоить около $6000.

Разработка GB200 была недешевым делом, и затраты Nvidia на современную архитектуру и дизайн GPU превышают $10 млрд, по словам исполнительного директора компании.

В прошлом году партнеры Nvidia продавали H100 за $30-40 тыс., когда спрос на эти ускорители был на пике, а предложение было ограничено производственными возможностями TSMC.

Стоит учитывать, что Nvidia на самом деле не имеет желания продавать модули или карты B200. Вместо этого она может быть гораздо более склонной продавать серверы DGX B200 с восемью графическими процессорами Blackwell или даже DGX B200 SuperPOD с 576 графическими ускорителями B200 за миллионы долларов каждый.

Дженсен Хуанг подчеркнул, что компания предпочла бы продавать суперкомпьютеры или DGX B200 SuperPODS с большим количеством аппаратного и программного обеспечения, которые имеют премиальные цены. Поэтому на своем сайте компания не размещает карты или модули B200, а только системы DGB B200 и DGX B200 SuperPOD.

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Источник: tomshardware

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