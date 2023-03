Утечка: iPhone 15 Pro получит унифицированную кнопку громкости и кнопку отключения звука

Предыдущие слухи утверждали, что грядущие смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут иметь унифицированную кнопку громкости и кнопку отключения звука. Теперь эту информацию подтверждают рендеры, опубликованные китайской версии TikTok.

Ожидается, что вместо отдельных кнопок для увеличения и уменьшения громкости в моделях iPhone 15 Pro будет одна вытянутая кнопка для регулировки громкости. Что касается переключателя отключения звука, который присутствовал в iPhone с первой модели 2007 года, то его заменят на кнопку с той же функцией. Соответственно, чтобы выключить или включить звонок на iPhone, предстоит наживать кнопку, а не перемещать переключатель.

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 20, 2023