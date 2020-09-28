Утечка: модельный ряд и характеристики видеокарт AMD Radeon RX 6000 (Navi 2X) — Radeon RX 6700 (XT) получит 2560 потоковых процессоров с частотой до 2500 МГц

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Минувшие выходные выдались урожайными на утечки по горячо ожидаемым видеокартам Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения — в новой бета-версии MacOS Big Sur 11 обнаружили ключевые спецификации кристаллов Navi 21, Navi 22 и Navi 23, а Newegg Insider (официальный блог американского онлайн-магазина Newegg) даже раскрыл модельный ряд и характеристики серии Radeon RX 6000.

С архитектуры Graphics Core Next первого поколения AMD использует схему построения GPU, в которой один вычислительный модуль CU содержит 64 потоковых процессоров SP. Она характерна для текущей линейки Radeon RX 5000 на базе чипов Navi 1x с архитектурой RDNA и, вероятнее всего, продолжит использоваться в адаптерах следующего поколения Radeon RX 6000 (Navi 2X).

Свежая бета MacOS Big Sur 11 указывает, что флагманский GPU Navi 21 (Sienna Cichlid) имеет 80 вычислительных блоков или 5120 потоковых процессоров, среднеуровневый Navi 22 (Navy Flounder) — 40 CU (2560 SP), а кристалл начального уровня Navi 23 (Dimgrey Cavefish) 32 CU (2048 SP). Также энтузиастам удалось вытащить из исходного кода данные о тактовых частотах и показателях мощности.

Для версии кристалла Navi21A указывается максимальная частота (в динамическом разгоне) 2050 МГц при лимите мощности 220 Вт, а для более качественного кристалла Navi 21B — 2200 МГц при 240 Вт. В то же время для GPU Navi 22, который представляется прямым наследником Navi 10 (Radeon RX 5700 XT) и вовсе указывается впечатляющая частота в 2500 МГц при лимите мощности 170 Вт. Увы, для младшего чипа Navi 23 в коде не указываются ни частоты, ни целевые показатели мощности, но прирост относительно Navi 14 (Radeon RX 5500) явно должен быть неслабым, учитывает втрое возросшее число потоковых процессоров.

Также в исходном коде Apple упоминается таинственный флагманский GPU Navi 31 c 80 вычислительными блоками. Пока никаких подробностей о нем нет. Это может быть GPU из следующей серии Radeon RX 7000, либо же представитель нового поколения Radeon Pro для Apple Mac.

Newegg Insider опубликовал таблицу со сравнением характеристик видеокарт серии Radeon RX 6000 и моделей прошлых поколений, но, складывается впечатление, что автор публикации решил дать волю фантазии и попросту взял данные из предыдущих утечек, дополнив их по своему усмотрению. То есть, это чистой воды спекуляция на тему и относиться к ней следует соответствущим образом. Будем надеяться, что на самом деле памяти у видеокарт Radeon RX 6000 будет больше, а разрядность шины — выше.

Полноценный анонс серии видеокарт RX 6000, которая будет конкурировать с новейшими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии пройдет 28 октября.

Источник: Videocardz (2)