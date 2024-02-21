Новости Кино 21.02.2024 в 09:29 comment views icon

Уилл Смит спародировал сгенерированное искусственным интеллектом год назад видео, где он ест спагетти

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Юрій Орос

Автор новостей

Уилл Смит спародировал сгенерированное искусственным интеллектом год назад видео, где он ест спагетти

Уилл Смит опубликовал на своей странице в Instagram видео, которое пародирует созданное искусственным интеллектом видео, где актер ест спагетти, ставшее вирусным в прошлом году. После недавнего анонса модели синтеза видео Sora от OpenAI многие отметили резкий скачок в качестве ИИ-видео за последний год по сравнению с печально известным видео со спагетти. Новое видео Смита обыгрывает это сравнение, показывая реального актера, который в комичной манере ест спагетти, демонстрируя безумный «прогресс», которого достиг ИИ за год.

Пока еще не было видео от Sora с попыткой создать новое видео с Уиллом Смитом, который ест спагетти, но результат, скорее всего, будет намного лучше прошлогоднего (тогда использовалась модель ModelScope AI), так как у того есть очевидные глюки и деформации, передаёт ArsTechnica.

Sora — новая ИИ-модель от OpenAI, которая генерирует видео из текста

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