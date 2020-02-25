Уже в следующем году. Мин-Чи Куо обозначил сроки выхода первых компьютеров Apple с процессорами ARM собственной разработки





Аналитик инвестиционной компании TF International Securities Мин-Чи Куо, известный своими связями в цепочке производственных поставок Apple, сообщил в свежем прогнозе, что свой первый ноутбук с процессором ARM собственной разработки вместо CPU Intel купертиновский гигант выпустит уже в следующем году.

Слухи о том, что Apple работает над собственными процессорами с архитектурой ARM для использования их в своих ПК Mac, ходят уже достаточно давно. И тут невольно вспоминается недавняя презентация Apple iPad Pro с SoC A12X Bionic. Тогда Apple утверждала, что планшеты мощнее 92% всех продающихся ПК. Позже были тесты производительности, в которых A12X Bionic показывала рекордные результаты и даже опережала актуальный мобильный Intel Core i7.

В свежем прогнозе Мин-Чи Куо, который каждый год дает наиболее точные прогнозы о новинках Apple, утверждает, что новый мобильный ПК Macbook с собственным процессором Apple вместо CPU Intel, использующихся в мобильных и настольных компьютерах Mac с 2006 года, выйдет в ближайшие 12-18 месяцев.

Надо сказать, что это уже не первый такой прогноз от аналитика. В 2018 году вскоре после серии слухов, указывающих на возможный отказ Apple от процессоров Intel в пользу чипов на архитектуре ARM собственной разработки, Мин-Чи Куо обозначил предполагаемым сроком знакового перехода 2020 год. То есть, аналитик скорректировал свой оригинальный прогноз и теперь ожидает первый Mac с процессором ARM вместо Intel на год позже. К слову, сотрудники Intel, подтверждая планы Apple по переходу на собственные процессоры ARM в компьютерах Mac, тоже указывали 2020 год.

До сих пор Apple не делала никаких заявлений о поиске альтернативы и замене процессоров Intel в Mac, но активный поиск новых кадров и размещение соответствующих вакансий за последние несколько лет говорят сами за себя — компания явно работает в этом направлении. Кроме того, можно вспомнить о проектом Marzipan, предусматривающим постепенное слияние iOS и macOS. Ранее сообщалось, что в 2021 году Apple даст разработчикам возможность объединять приложения для iPhone, iPad и Mac в единое приложение. То есть, все сходится.

Источник: 9to5Mac