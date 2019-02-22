Сотрудники Intel подтверждают переход Apple на собственные процессоры ARM в компьютерах Mac в 2020 году

С каждым днем появляется все больше свидетельств того, что в обозримом будущем Apple откажется от процессоров Intel, которые она с 2006 года использует в мобильных и настольных компьютерах Mac, в пользу собственных решений, построенных на архитектуре ARM. И сейчас появились новые данные, указывающие на то, что переход действительно начнется уже в следующем году.

Источником этих сведений выступают несколько разработчиков и сотрудников самой компании Intel, которые, общаясь с журналистами Axios на условиях полной анонимности, подтвердили, что Apple намерена начать переход на собственные CPU в следующем году. Таким образом, уже сейчас можно констатировать, что с высокой вероятностью процессорам ARM в Mac — быть!

Само собой, подобный переход вызывает опасения насчет производительности будущих компьютеров — будет ли она достаточно высокой, учитывая использование энергоэффективной архитектуры ARM, особенно в настольном сегменте. Но тут очевидно, что переход будет поэтапным (собственно, Bloomberg в своем докладе тоже об этом упоминал) и, вероятно, мобильные компьютеры MacBook — первые на очереди.

Говоря о производительности потенциальных ARM-чипов Apple для Mac, невольно вспоминается недавняя презентация Apple iPad Pro с SoC A12X Bionic. Тогда Apple утверждала, что планшеты мощнее 92% всех продающихся ПК. Позже были тесты производительности, в которых A12X Bionic показывала рекордные результаты и даже опережала актуальный мобильный Intel Core i7.

На фоне всего этого уже сейчас не возникает никаких сомнений в том, что будущие Apple Mac будут использовать чипы ARM собственной разработки Apple. Вопрос в том, сколько по времени займет это переход. Отметим, что сроки начала перехода (2020 год) отлично состыкуются с другой инициативой Apple — проектом Marzipan, предусматривающим постепенное слияние iOS и macOS. Буквально на днях сообщалось, что Apple в 2021 году даст разработчикам возможность объединять приложения для iPhone, iPad и Mac в единое приложение.

Источник: Axios