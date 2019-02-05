В 2018 году абоненты «Киевстар» стали активнее пользоваться роумингом: количество таких абонентов выросло на 32%, использование интернета — на 114%, звонков — на 30%

В 2018 году количество абонентов Киевстар, которые пользовались услугами международного роуминга, выросло на 32%, по сравнению с 2017 годом. При этом использование мобильного интернета в роуминге выросло более чем в два раза, а именно на 114%. Не менее популярными оказались и звонки родным и близким в Украину — использование голосовых услуг в роуминге выросло за год более чем на 30%.

Продолжает расти количество украинцев, которые путешествуют в страны Европейского Союза – в 2018 году их было почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Если же сравнивать количество украинцев, которые путешествовали в страны ЕС в 2016 году (до принятия безвизового режима) и в 2018 году, то их стало почти на 80% больше.

Самыми популярными странами у абонентов Киевстар по итогам года стали Польша, Россия, Турция, Германия, Египет, Венгрия, Италия, Чехия, Беларусь и Румыния. Меньше всего абонентов, которые пользовались роумингом в прошлом году, было в Королевстве Свазиленд (всего 2 человека).

Во время новогодних праздников, с 24 декабря 2018 года до 14 января 2019 года, больше всего украинцев за границей было в Египте, Германии, Италии, Чехии, Польше, Испании, Австрии, Франции, Венгрии и ОАЭ.

Всего Киевстар предоставляет услуги международного роуминга в 195 странах на 5 континентах Земли. При этом абонентам не нужно заказывать дополнительные услуги или осуществлять настройку, поскольку роуминг подключается автоматически, как только абонент начинает пользоваться услугами мобильной связи. Вдобавок, в конце прошлого года Киевстар уменьшил стоимость роуминга в 25 странах.

Напомним, что за Новый Год и Рождество абоненты Киевстар в Украине использовали 6,3 петабайт трафика, из которых 40% пришлось на 4G-сети (в прошлом году — всего 2,4 петабайт).

Источник: Киевстар