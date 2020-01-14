В 2019 году украинские пограничники оформили рекордные 102 млн путешественников, 36,7 млн из них пересекли границу с ЕС, а 20,6 млн воспользовались самолетами





Сегодня мы опубликовали полезную информацию о Европейской информационной системе авторизации путешествий (ETIAS), которой украинцам придется начать платно пользоваться уже менее, чем через год. В этом свете нам показалось интересной статистика Государственной пограничной службы Украины о количестве туристов, пересекших границу в 2019 году.

Итак, по данным ГПС Украины, в прошлом году украинские пограничники осуществили оформление и проверку документов рекордного количества путешественников — более 102 млн человек.

Все больше туристов, как в Украину так и за ее пределы, предпочитают воздушный транспорт. Так, за прошлый год с помощью самолетов границу Украины пересекли более 20,6 млн человек, что на 23% превышает показатель предыдущего года (16,7 млн человек). Доля украинцев среди путешественников, которые выбрали воздушные путешествия, выросла еще больше — более чем на 30% (с 11,6 млн человек в 2018 году до 15,1 млн человек в 2019 году).

Морским транспортом украинскую границу в 2019 году пересекли почти 400 тыс. человек. Этот показатель в общем пассажиропотоке хоть и незначителен, но по сравнению с 2018 годом вырос на заметные 11,5%. Что касается пунктов пропуска на сухопутных участках госграницы Украины, то пассажиропоток с Евросоюзом в 2019 году оставался на уровне 2018 года. В прошлом году границу Украины со странами ЕС пересекли более 36,7 млн человек.

Показательно, что почти на 10% уменьшился пассажиропоток на российско-украинской границе. Если в 2018 году на этом участке пограничники оформили более 11 млн человек, то в 2019 — менее 10 млн. При этом границу с РФ пересекло на 800 тыс. украинцев меньше (7 млн ​​человек). Также в 2019 году существенно уменьшилось количество граждан Украины, которые пересекли границу с Беларусью (на 9%) и Молдовой (на 6,1%).

Источник: Госпогранслужба