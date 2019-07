В 2020 году появятся смартфоны c 108-мегапиксельными камерами и 10-кратным оптическим зумом

Современные смартфоны являются производительными устройствами. Даже бюджетные модели способны запускать требовательные игры (пусть и на низких настройках качества графики), а модели среднего уровня, не говоря уже о флагманах, легко справляются с любыми играми и ресурсоёмкими приложениями. Потому для привлечения внимания потенциальных покупателей производители вынуждены уделять внимание другим аспектам, таким как дизайн и камеры.

Что касается дизайна, мы уже видели полноэкранные смартфоны без вырезов в дисплее. В таких устройствах применяются либо сквозные отверстия в экране, либо выдвижные модули камер. Также производители начали уделять внимание складным устройствам.

Что касается камер, то в этом сегменте следует ожидать увеличения количества мегапикселей в сенсорах и более активно использования в объективах систем с оптическим увеличением изображения. Недавно компания Samsung анонсировала выпуск 64-мегапиксельного сенсора для камер смартфонов. Производители конечных устройств начнут активно использовать его уже на протяжении ближайших недель. Но это далеко не предел.

By the way, next year you will see on your smartphone: a 10x optical zoom camera and a 108MP camera. pic.twitter.com/885cwXHPQe

— Ice universe (@UniverseIce) 16 июля 2019 г.