В 2020 году появятся смартфоны c 108-мегапиксельными камерами и 10-кратным оптическим зумом





Современные смартфоны являются производительными устройствами. Даже бюджетные модели способны запускать требовательные игры (пусть и на низких настройках качества графики), а модели среднего уровня, не говоря уже о флагманах, легко справляются с любыми играми и ресурсоёмкими приложениями. Потому для привлечения внимания потенциальных покупателей производители вынуждены уделять внимание другим аспектам, таким как дизайн и камеры.

Что касается дизайна, мы уже видели полноэкранные смартфоны без вырезов в дисплее. В таких устройствах применяются либо сквозные отверстия в экране, либо выдвижные модули камер. Также производители начали уделять внимание складным устройствам.

Что касается камер, то в этом сегменте следует ожидать увеличения количества мегапикселей в сенсорах и более активно использования в объективах систем с оптическим увеличением изображения. Недавно компания Samsung анонсировала выпуск 64-мегапиксельного сенсора для камер смартфонов. Производители конечных устройств начнут активно использовать его уже на протяжении ближайших недель. Но это далеко не предел.

By the way, next year you will see on your smartphone: a 10x optical zoom camera and a 108MP camera. pic.twitter.com/885cwXHPQe — Ice universe (@UniverseIce) 16 июля 2019 г.

По словам известного инсайдера UniverseIce, в следующем году на рынке начнут появляться смартфоны, оснащённые камерами со 108-мегапиксельным сенсором и 10-кратным оптическим увеличением. И хотя это может звучать маловероятным, предыдущие заявления о появлении смартфонов с 65-мегапиксельными камерами в середине 2019 года действительно подтверждаются.

Пока не уточняется, какой производитель сенсоров выведет на рынок такой датчик. Можно предположить, что это снова будет Samsung. Также не уточняется, какая технология будет использоваться в таком сенсоре. Современные 48- и 64-мегапиксельные сенсоры для смартфонов используют технологию 4-в-1, когда четыре соседних пикселя объединяются в один крупный пиксель для захвата большего количества света. Если такой же подход будет применяться и в новом датчике, то можно будет получать конечное изображение с разрешением 27 Мп, что тоже немало.

Что касается 10-кратного увеличения, то в данном случае речь идёт именно об оптическом увеличении без потерь качества, а не гибридном, которое используют сейчас некоторые производители смартфонов. Так что в этой отрасли также ожидается заметный прогресс.

Скорее всего, подробности о смартфоне со 108-мегапиксельной камерой и 10-кратным оптическим увеличением мы узнаем во время проведения выставки MWC 2020 в феврале следующего года. Хотя утечки могут появиться и раньше.

Источник: gizchina