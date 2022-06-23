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В Украине запустился обновлённый PlayStation Plus — от 209₴/мес (1299₴/год) за базовый Essential до 369₴/мес (2489₴/год) за максимальный Deluxe

В Украине запустился обновлённый PlayStation Plus — от 209₴/мес (1299₴/год) за базовый Essential до 369₴/мес (2489₴/год) за максимальный Deluxe

Как и ожидалось, 23 июня компания Sony запустила обновлённый сервис PlayStation Plus в Европе. В том числе, сервис стал доступен пользователям из Украины.

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Сервис PlayStation Plus предлагает доступ к играм и различным игровым функциям на условиях подписки. Всего предусмотрено три тарифных плана, которые отличаются доступностью функций и ценой.

Sony запустила обновлённый сервис PlayStation Plus – он уже доступен в Украине

Базовый тариф подписки PlayStation Plus Essential представляет собой хорошо известный сервис PlayStation Plus. Он предлагает доступ к играм месяца, эксклюзивные скидки, сетевой многопользовательский режим, облачное хранилище, информацию об играх и другие возможности. Стоимость этого тарифа составляет $9,99 (в США) / €8,99 (в Европе) / 209 грн (в Украине) в месяц.

Sony запустила обновлённый сервис PlayStation Plus – он уже доступен в Украине

Тариф PlayStation Plus Extra в дополнение ко всему перечисленному выше также даёт доступ к каталогу игр для PS4 и PS5. Этот тариф оценивается в $14,99 (в США) / €13,99 (в Европе) / 319 грн (в Украине) в месяц.

Sony запустила обновлённый сервис PlayStation Plus – он уже доступен в Украине

Тариф PlayStation Plus Deluxe в качестве дополнительного бонуса предоставляет доступ к каталогу классических игр и ограниченным по времени пробным версиям некоторых игр из PlayStation Store. Стоимость этого плана составляет $17,99 (в США) / €16,99 (в Европе) / 369 грн (в Украине) в месяц.

Sony запустила обновлённый сервис PlayStation Plus – он уже доступен в Украине

В некоторых странах, где действует сервис PlayStation Now, он объединён с обновлённым PlayStation Plus, и вместо плана Deluxe доступен тариф Premium. В дополнение к возможностям PlayStation Plus Deluxe он позволяет запускать игры для PS3 через функцию стриминга. Однако в Украине этот сервис пока не работает.

Sony раскрыла детали обновлённой подписки PlayStation Plus — запуск в Европе 23 июня и около 60 игр в тарифе Extra


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