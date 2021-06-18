В 2022 году Polestar запустит производство своей третьей модели в США, это будет электрокроссовер Polestar 3





Компания Polestar официально анонсировала скорый выход на рынок своей третьей модели под названием Polestar 3. В отличие от двух первых моделей Polestar 1 и Polestar 2, новинка будет собираться не в Китае, а в США.

Интересно, что компания пока не показывала Polestar 3 публике, ограничившись изображением под покрывалом. В данный момент известно, что это будет электрокроссовер, собранный на новой платформе Volvo Car Group, созданной специально для электромобилей. Дизайн скорее всего будет перекликаться с концептом Polestar Precept. Отметим, что Polestar 1 был гибридной моделью (кстати, ее производство прекратят до конца текущего года), а Polestar 2 был построен на платформе CMA, которая использовалась в том числе и ДВС-моделями.

Производство Polestar 3 развернут уже в 2022 году на мощностях завода Volvo Cars в Риджвилле (Южная Каролина), где в данный момент собирают Volvo S60, а со следующего года запустят производство третьего поколения Volvo XC90. Завод рассчитан на суммарное производство до 150 тыс. автомобилей в год.

После старта сборки третьей модели в США ее также организуют и на других глобальных площадках, что скорее всего значит сборку в Китае. Таким образом завод в США будет собирать электрокроссоверы для рынков Северной и Южной Америки, а площадки в Китае — для местного рынка и Европы. В компании серьезно готовятся к выходу на рынок США и обещают до конца текущего года открыть 25 фирменных магазинов бренда.

Напомним, что двухдверное купе Polestar 1 представляет собой подключаемый гибрид с суммарной мощностью 600 л.с. и крутящим моментом 1000 нм. Двухлитровый бензиновый двигатель приводит в движение передние, а пара электродвигателей — задние колеса. От батареи емкостью 34 кВтч гибрид может проехать до 150 км в полностью электрическом режиме. В свою очередь электрический седан Polestar 2 получил пару электродвигателей мощностью 300 кВт и батарею на 78 кВтч, которая обеспечивает запас хода 500 км по циклку WLTP.

Источник: InsideEV’s, Polestar