В Беларуси разрешили ICO, майнинг и операции с криптовалютой

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Об этом сообщила пресс-служба президента.

В числе прочего этот документ легализует майнинг и операции с криптовалютами в стране.

По словам президента Беларуси, документ поможет привлечь в страну иностранные ИТ-компании, создать новые кадры, а также внедрить новейшие финансовые инструменты.

«Естественно, жизнь меняется. Мы даже в начале года не могли говорить о каких-то там майнингах, блокчейнах и этой новой криптовалюте. А уже сегодня это становится реальностью. Поэтому жизнь и, естественно, нормативно-правовая база будут меняться», – прокомментировал внедрение изменений Лукашенко.

Как отмечает ресурс Tut.by, физические лица теперь вправе владеть токенами и криптовалютами, а также майнить их, хранить, менять, покупать и продавать за белорусские рубли, иностранную валюту или электронные деньги, а также дарить и завещать токены. Кроме того, в декрете прописано, что деятельность по майнингу, приобретению, отчуждению токенов, осуществляемая физическими лицами, не является предпринимательской деятельностью.

Что еще интереснее, субъекты экономики освобождаются могут совершать различные операции с криптовалютами и токенами и совершать сделки по обмену без необходимости уплаты налогов.

Юрлица смогут выпускать собственные токены через компании-резиденты белорусского Парка высоких технологии (ПВТ, специальная экономическая зона для развития ИТ-компаний). По сути, в Беларуси разрешили ICO. Также им разрешено покупать и продавать токены через криптовалютные биржи.

В декрете содержится еще ряд положений для упрощения работы ИТ-бизнеса в стране. В частности, резиденты ПВТ смогут нанимать иностранных граждан без специальных разрешений, а сотрудники и учредители резидентов ПВТ смогут въезжать в страну без виз.

«Беларусь становится фактически первым в мире государством, которое открывает широкие возможности для использования технологии блокчейна. У нас есть все шансы стать региональным центром компетенций в этой области», — отметил Лукашенко.

Источник: president.gov.by и Tut.by