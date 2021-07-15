В Chrome 94 появится опциональный режим HTTPS First — с полноэкранными предупреждениями «небезопасных» сайтов

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Google продолжает активно работать над повышением безопасности интернета и значимой частью этих усилий является продвижение HTTPS — в версии Chrome 94, чей релиз запланирован на 21 сентября, появится опциональный режим с говорящим названием HTTPS First.

HTTPS — расширение широко распространенного протокола HTTP с поддержкой механизмов шифрования SSL и TLS в целях повышения безопасности. Схема HTTPS защищает канал передачи данных между браузером и веб-сайтом, предотвращая разного рода атаки — от снифферских атак и атак типа man-in-the-middle.

Ранее Google начал учитывать поддержку HTTPS при ранжировании результатов поиска с индексацией HTTPS-страниц по умолчанию, а браузер Chrome стал маркировать страницы, использующие протокол HTTP, как небезопасные. Предыдущая версия Chrome 90 ознаменовала переход к открытию сайтов по умолчанию через HTTPS при наборе имен хостов в адресной строке. Следующий шаг по продвижению HTTPS в Chrome — режим HTTPS First.

В этом режиме браузер начнет отображать полноэкранные предупреждения для сайтов без поддержки HTTPS. Этот режим пока будет опциональным, но Google намерена в будущем «рассмотреть» возможность использования HTTPS First по умолчанию. В Google отдельно отмечают, что HTTP-соединения и дальше будут поддерживаться.

Одновременно Google объявила о пересмотре значка в адресной строке Chrome — компания планирует поэкспериментировать с изменением его внешнего вида. В рамках проведенного компанией исследования только 11% участников смогли правильно определить значение значка, который отображает только безопасность соединения. Часто пользователи ошибочно воспринимают сайты с поддержкой безопасного соединения HTTPS как те, что заслуживают доверия.

В выпуске Chrome 93 в качестве эксперимента уже знакомый значок замка заменит направленная вниз стрелка — по нажатию отобразится окно со списком разрешений сайта и сведениями о том, насколько защищенным является соединение. Наглядно оценить грядущие изменения позволяет GIF-анимация ниже.

Замена замка на стрелку не отменяет текущий подход Google к использованию метки «Небезопасно» для незащищенных сайтов.