В Chrome OS появится тёмный режим, его уже можно протестировать в сборках Canary

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В скором времени в операционной системе Chrome OS наконец появится тёмный режим. Соответствующая функция уже появилась в версиях в экспериментальном канале Canary.

Соответственно, чтобы уже сейчас получить доступ к тёмному режиму в Chrome OS, потребуется установить сборку операционной системы из этого канала. Доступ к нему возможен только с устройств Chromebook, которые переключены в специальный режим разработчика. При этом Google предупреждает, что такие сборки могут быть нестабильными в работе. После установки Chrome OS из канала Canary потребуется открыть Chrome и ввести в адресную строку текст chrome://flags/#enable-force-dark и chrome://flags/#enable-webui-dark-mode.

Пока что тёмный режим в Chrome OS является экспериментальной функцией и работает с ошибками. Тем не менее, он применяется ко всему пользовательскому интерфейсу, а не только активирует более тёмный фон.

Пока не уточняется, когда тёмный режим доберётся до стабильных сборок Chrome OS и станет доступным всем пользователям.

Источник: The Verge