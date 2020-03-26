В «Дії» открыли регистрацию на бета-тест электронных паспортов
Команда разработчиков популярного приложения «Дія» открыла регистрацию на публичный бета-тест самого основного документа, а точнее документов — цифровых копий загранпаспорта и внутренней ID-карты. Для участия необходимо заполнить специальную форму на сайте, — разработчики предупреждают, что необходимо иметь оба документа и быть клиентом одного из поддерживаемых банков.
На сей раз никаких подробностей об условиях тестирования не раскрывают — не указывается ни число слотов, ни сколько продлится сбор заявок, ни точная дата запуска программы. Известно, что тест будет проходить одновременно на Android и iOS. На момент написания этих строк собрано уже более 2000 заявок.
Напомним, на прошлой неделе в «Дії» стартовал бета-тест цифрового студенческого билета, а до этого разработчики успели добавить цифровые копии удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, которые имеют такую же юридическую силу, как и обычные бумажные/пластиковые документы.
Если проводить параллели с недавним запуском бета-теста студенческого, вполне можно ждать старт бета-теста электронных паспортов на следующей неделе. Как мы уже рассказывали, после официального запуска услуги Украина станет второй страной (после Эстонии) в мире с электронными паспортами.
На всякий случай продублируем ранее публиковавшийся список того, для чего можно будет использовать электронный паспорт вместо обычного.
- во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;
- на почте;
- при получении медицинских и банковских услуг;
- когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;
- при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных и библиотечных услуг;
- чтобы пройти систему охраны на входе в административное здание;
- в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;
- при покупке алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин и табачных изделий, когда надо подтвердить возраст.
В перспективе планируется реализовать возможность голосовать на выборах с помощью смартфона через интернет — Минцифры совместно с ЦИК и депутатами уже готовят соответствующий законопроект.
Источник: «Дія»
- «Дія» — это мобильное приложение, в котором в итоге планируется объединить все государственные онлайн-сервисы. Официальный запуск приложения с цифровыми правами и техпаспортом состоялся 6 февраля.
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- По состоянию на 10 марта приложение установили уже более 1,7 миллиона украинцев (1 756 160), запросов на получение цифровой копии водительского удостоверения получено 1 428 812 (из них успешно выданных — 757 815), а запросов на получение цифрового техпаспорта — 1 428 792 (выдано — 624 105).