В Epic Games Store бесплатно раздают головоломку Q.U.B.E. 2 и хоррор Layers of Fear





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередные игры для бесплатной раздачи своим пользователям. В этот раз можно получить проекты Q.U.B.E. 2 и Layers of Fear.

Q.U.B.E. 2 — это научно-фантастическая головоломка, где главным героем является британский археолог Амелия Кросс. Она оказывается внутри какой-то странной структуры, собранной из кубов одинакового размера. Амелия Кросс не помнит как она здесь очутилась и что за странный кост.м надет на ней. Зато этот костюм позволяет манипулировать некоторыми элементами структуры. Единственная связь с внешним миром – голос по радио, женщина по имени Эмма, рассказывающая Амелии, что обе они — часть отряда, высадившегося на «борту» вероятно инопланетного объекта, вошедшего в Солнечную систему. Их задача — найти выживших и остановить или обезвредить эту самую структуру, летящую в сторону Земли с неизвестными намерениями. Но предметы и голоса внутри структуры заставляют Амелию усомниться в искренности собеседницы и даже в реальности объекта.

Игра Q.U.B.E. 2 доступна по следующему адресу в магазине Epic Games Store или же через клиент сервиса. Дополнительно предлагаем ознакомиться с обзором этой игры в одном из наших предыдущих материалов.

Layers of Fear — это игра в жанре психологического хоррора, разработанная польской студией Bloober Team и выпущенная в 2016 году. Игроку предстоит управлять художником с психическим расстройством, который пытается завершить свой шедевр. При этом предстоит исследовать викторианский особняк для поиска необходимых для создания картины предметов и раскрытия тревожных секретов о жизни художника и его семьи. В процессе исследования дома, игрок может найти разные предметы обихода и записки, позволяющие раскрыть основной сюжет игры. Однако дом, по которому передвигается персонаж, отражает нестабильное состояние главного героя и постоянно меняет обстановку, чтобы проиллюстрировать растущее безумие художника. В игре может быть несколько концовок. В зависимости от действий игрока, его ожидают три различные варианта финала.

Игру Layers of Fear можно получить по следующему адресу в магазине Epic Games Store или же через клиент сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором данного проекта в одном из наших предыдущих материалов.

Бесплатная раздача игр Q.U.B.E. 2 и Layers of Fear продлится в Epic Games Store до 31 октября.