В Epic Games Store бесплатно раздают игру Halcyon 6: Starbase Commander





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную раздачу игры для своих пользователей. На этой недели можно совершенно бесплатно пополнить свою коллекцию проектом Halcyon 6: Starbase Commander.

Halcyon 6: Starbase Commander представляет собой смесь стратегии и пошаговой тактической RPG. События игры разворачиваются в фантастическом окружении, где игрок должен восстановить заброшенную древнюю космическую станцию Halcyon 6, чтобы остановить надвигающееся вторжение инопланетян на Землю. Таким образом, игроку нужно заниматься строительством и управлением базы, расчисткой комнат, сбором ресурсов. Также периодически предстоит сражаться с атакующими врагами, такими как пираты и пришельцы, проникающими через порталы. Кстати, сами порталы нужно будет закрывать по мере прохождения игры. В игре доступны два типа боя: наземный и межпланетный, оба они работают как пошаговая RPG. Версия Lightspeed Edition была доработана разработчиками, они значительно сократили длительность игры (ранее затянутость вызывала критику), а также добавила новые функции.

Бесплатная раздача игры Halcyon 6: Starbase Commander будет проходить до 18 февраля. Получить игру можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса.