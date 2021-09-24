В Epic Games Store бесплатно раздают игру The Escapists





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store продолжает радовать своих пользователей традиционной еженедельной бесплатной раздачей игр. В этот раз пользователи могут пополнить свои коллекции игрой The Escapists.

The Escapists — это ролевая игра в жанре головоломки с видом сверху, выпущенная в 2015 году. Игроку предстоит управлять персонажем-заключённым, который должен сбежать из нескольких тюрем возрастающей сложности. Для этой цели персонаж может использовать различные предметы и инструменты, создавая их самостоятельно или воруя у других заключённых. Персонаж может взаимодействовать с сокамерниками, выполняя их задания, чтобы улучшить их отношение к себе и пополнить игровой счёт.

Различные занятия, например, физические упражнения или чтение книг в библиотеке, позволяют улучшить характеристики персонажа, тем самым увеличив шансы на побег. Чтобы тюремные надзиратели не заметили подготовки к побегу, персонаж должен избегать их внимания и соблюдать распорядок дня, участвуя в приемах пищи, перекличках и т. п. Надзиратели периодически обыскивают камеры заключённых, поэтому игрок должен соблюдать осторожность, чтобы скрыть приготовленные для побега инструменты. Неудача наказывается временным помещением персонажа в карцер с потерей всех приготовлений к побегу.

Игра The Escapists предлагается на бесплатной основе до 30 сентября. Её можно получить по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в настольном клиенте сервиса.