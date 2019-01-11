В Epic Games Store бесплатно раздают игру What Remains of Edith Finch

Анонсируя запуск магазина Epic Games Store, компания Epic Games обещала бесплатно предлагать бесплатную игру каждые две недели. 10 января наступил очередной 2-недельный период бесплатной раздачи, и на этот раз пользователям бесплатно предлагается игра What Remains of Edith Finch, обычная цена которой составляет 359 грн.

Игра What Remains of Edith Finch разработана студией Giant Sparrow. Проект представляет собой сборник странных рассказов об одной семье из штата Вашингтон. Эдит Финч пытается понять, почему осталась единственной представительницей своего рода. Над родом Финчей будто бы витает проклятие, и Эдит под управлением игрока должна посетить комнаты предков и изучить по документам и фамильным реликвиям обстоятельства их жизни и смерти. Исследуя огромный фамильный особняк, героине предстоит словно познакомитесь с каждым её родственником и переживете тот день, который стал последним для очередного члена семейства Финч, – от далекого прошлого до наших дней. Посещение каждой комнаты представляет собой отдельную историю, вписанную в общий сюжет, и отдельную мини-игру.

Бесплатная раздача игры What Remains of Edith Finch продлится с 10 января до 24 января. Получить игру можно по следующему адресу.