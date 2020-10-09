В Epic Games Store бесплатно раздают игры ABZU и Rising Storm 2: Vietnam





К концу недели сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игр для своих пользователей. В этот раз пользователи могут пополнить свои коллекции проектами ABZU и Rising Storm 2: Vietnam. Бесплатная раздача продлится до 15 октября.

ABZU представляет собой приключение в подводном мире, где игроку предстоит заниматься дайвингом. В игре нужно будет погружаться в живописный мир океана, полный загадок и ярких красок. При этом можно увидеть уникальные виды животных, создать связь с морскими жителями, найти древние секреты, которые лежат в забвении на дне. Однако нужно быть осторожным, так как в морских пучинах игрока может подстерегать опасность. Название «ABZÛ» взято из древних мифологий. «AB» означает «вода», а «ZÛ» означает «знать». ABZÛ — это океан мудрости. Игру ABZU можно получить по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса. Также предлагаем ознакомиться с обзором этой игры в одном из предыдущих материалов.

Rising Storm 2: Vietnam – это тактический шутер, переносящий игрока во времена военных действий во Вьетнаме. В игре имеются сражения на 64 игрока, более 20 карт, 3 игровых режима, шесть сторон, за которые можно играть (у каждой — собственные способности и оружие), более 50 видов самого разного оружия (от винтовок и пистолетов до огнеметов и гранатометов). Также игроки могут самостоятельно управлять военной техникой – вертолётами «Хью», «Кобра», «Кайюс» и «Бушрейнджер». Игру Rising Storm 2: Vietnam можно бесплатно получить на следующей странице Epic Games Store.