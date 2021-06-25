В Epic Games Store бесплатно раздают игры Horizon Chase Turbo и Sonic Mania





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игр, которые в другое время распространяются на платной основе. На этой неделе пользователи могут пополнить свои коллекции проектами Horizon Chase Turbo и Sonic Mania. Бесплатная раздача будет проходить до 1 июля.

Horizon Chase Turbo – это аркадная гонка в духе классических гоночных игр 80-х и 90-х годов. Игра воссоздаёт классический аркадный геймплей, в котором нет скоростных ограничений. Игрокам также доступен многопользовательский режим с разделением экрана. В таком режиме за одним устройством могут играть до четырёх человек. Дополнительно предлагается сетевой призрачный режим. Бесплатно получить игру Horizon Chase Turbo можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса.

Sonic Mania – это игра в жанре платформер, приуроченный к 25-летнему юбилею серии Sonic the Hedgehog. Разработчики старались воссоздать оригинальный геймплей классических игр серии, при этом добавив новые возможности и улучшения. Игроку предстоит проходить различные уровни, среди которых есть как старые зоны из первых частей серии, так и совершенно новые. Среди игровых персонажей доступны Соник, Тейлз и Наклз, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и особенностями прохождения зон. Игра Sonic Mania временно предлагается бесплатно по следующему адресу в магазине Epic Games Store.