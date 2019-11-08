В Epic Games Store бесплатно раздают игры Nuclear Throne и RUINER

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Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store радует своих пользователей очередной бесплатной раздачей игр. На этой неделе предлагаются проекты Nuclear Throne и RUINER.

Nuclear Throne – это игра в жанре рогалик с видом сверху. Целью игрока является пройти 15 процедурно сгенерированных уровней, разбитых на семь тематических областей. Однако при убийстве финального босса есть возможность попасть в так называемую петлю, где все уровни начинаются заново, но с увеличенной сложностью, новыми врагами и новыми уровнями, ранее недоступными. В перерывах между раундами игрок может выбрать мутацию для персонажа, придающую ему определённую способность.

Получить бесплатно игру Nuclear Throne можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в клиенте сервиса.

RUINER – это экшн-шутер, действие которого разворачивается в 2091 году в киберметрополисе Ренгкоке. Киборг-социопат сражается против коррумпированной системы, чтобы докопаться до правды и вернуть своего похищенного брата. В этой нелёгкой миссии ему оказывает поддержку загадочная помощница-хакерша.

Игру RUINER можно получить по следующему адресу в магазине или в клиенте Epic Games.