В Epic Games Store бесплатно раздают приключенческий боевик The Fall
Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игры для своих пользователей. На этой неделе клиенты магазина получили возможность бесплатно получить проект The Fall.
The Fall – это приключенческий боевик с мрачными локациями. Игроку предстоит управлять бортовым искусственным интеллектом ARID, встроенным в боевой костюм-экзоскелет. Обычно костюмом управляет пилот, но в этот раз он оказался без сознания в результате аварийной посадки на чужой планете. Так что в этот раз ИИ предстоит позаботиться об умирающем человеке, защитить его от опасностей незнакомого мира и найти путь к спасению – доставить безвольное тело туда, где оно сможет получить необходимую медицинскую помощь. Но костюм с ИИ оказался в далеко не самой дружелюбном окружении. Для выполнения миссии предстоит анализировать окружающую обстановку при помощи одного лишь фонарика, решать головоломки, а иногда – даже нарушать встроенные инструкции. Главное – спасти жизнь пилота.
Бесплатно получить игру The Fall можно в магазине Epic Games Store по следующему адресу или через официальный клиент сервиса. Раздача будет проходить до 25 марта.