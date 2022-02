В Epic Games Store бесплатно раздают приключенческую игру Brothers: A Tale of Two Sons

Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store проводит очередной этап бесплатной раздачи игр для своих пользователей. На этой неделе предлагается возможность пополнить свои коллекции игрой Brothers: A Tale of Two Sons.

Brothers: A Tale of Two Sons – это приключенческая игра о двух братьях, чья жизнь полна невзгод. Они только похоронили мать, а отец также находится при смерти из-за загадочной болезни. По словам доктора, единственный способ спасти отца – принести воду от Древа Жизни. И браться отправляются в долгое путешествие за спасительной жидкостью. По пути им предстоит встретить большое количество опасностей, помогать другим бедолагам, преодолевать невзгоды и нести потери.

Игра Brothers: A Tale of Two Sons доступна для бесплатного получения в магазине Epic Games Store по следующему адресу или через официальный клиент сервиса. Бесплатная раздача этого проекта будет проходить до 24 февраля. Также предлагаем ознакомиться с обзором Brothers: A Tale of Two Sons в одном из предыдущих материалов.