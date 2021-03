В Epic Games Store началась весенняя распродажа со скидками до 75% и бесплатная раздача игры Creature in the Well

В магазине Epic Games Store стартовала «Весенняя распродажа 2021», которая будет проходить с 25 марта по 8 апреля. В это время пользователи смогут приобрести различные игры со скидками от 10% (например, Cyberpunk 2077) до 75% (например, ANNO 2070 Complete Edition, Cities: Skylines и др.). Ознакомиться с полным перечнем игр, участвующих в весенней распродаже в Epic Games Store, можно по следующему адресу.

Вместе с тем, Epic Games Store запустил традиционную бесплатную раздачу игры. На этой неделе пользователи могут пополнить свои коллекции проектом Creature in the Well. Это слэшер с элементами пинбола и видом сверху, в котором предстоит заниматься исследованиями подземелий Игрок управляет последним роботом BOT-C, которому нужно отправиться в глубины горы, чтобы восстановить питание древнего технического центра. На пути к цели будет необходимо скрываться от всевидящей Твари, добывать мощное снаряжение и улучшать его. Попутно главному герою будут то и дело попадаться головоломки, решать которые предстоит, запуская энергетические шары в специальные механизмы для их активации. Всё это ради того, чтобы спасти город Мираж от смертоносной песчаной бури.

Бесплатная раздача игры Creature in the Well продлится до 1 апреля. Получить её можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный клиент сервиса.