В Epic Games Store раздают игру Sunless Sea, ранее получившую отметку «Выбор редакции ITC»





Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store снова радует своих пользователей очередной бесплатной раздачей игры, которая в другое время распространяется на платной основе. На этой неделе пользователи магазина могут получить проект Sunless Sea.

Sunless Sea – это ролевая игра с элементами roguelike, которая является спин-оффом к браузерной ролевой игре Fallen London. Её действие происходит в той же вселенной и в то же время. Игрок в роли капитана парохода должен выполнить определённые задания, например, накопить богатства или добиться титула самого прославленного морехода. Для этого предстоит плавать по морю, посещать различные острова, перевозить товары, выполнять текстовые квесты и сталкиваться с ужасами и опасностями. Море полно опасностей, многие из которых являются смертельными. При этом гибель персонажа является необратимой, и игроку предстоит начинать приключение заново, а карта мира при этом перестраивается случайным образом.

В своё время игра Sunless Sea получила отметку «Выбор редакции ITC». Ознакомиться с её обзором можно в одном из предыдущих материалов. Получить игру можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса. Раздача продлится до 4 марта.