В Европе продали 159 млн игр для ПК и консолей в 2022 году — на 7,1% меньше, чем в 2021 году

Великобритания стала крупнейшим рынком игр в Европе, а FIFA и Call of Duty — наиболее продаваемыми играми.

Согласно последним данным GSD, в 2022 году на европейских рынках было продано 159 миллионов консольных и компьютерных игр, что на 7,1% меньше, чем годом ранее. 82,5 миллиона игр было продано через цифровые магазины, остальные 76,6 миллиона – через физических продавцов.

Продажи игр, выпущенных в 2022 году, выросли на 16% по сравнению с аналогичными данными предыдущего года. Продажи FIFA 23 были выше на 3% по сравнению с FIFA 22 в прошлом году, а продажи Call of Duty: Modern Warfare 2 выросли почти на 73% по сравнению с Call of Duty: Vanguard.

64% продаж осуществлялись через цифровые магазины по сравнению с 65% в 2021 году.

По продажам в десятку лидеров также вошли Elden Ring, Grand Theft Auto V, Pokemon Legends: Arceus, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и три эксклюзива PlayStation: God of War Ragnarok, Horizon: Forbidden West и Gran Turismo 7. Mario Kart 8: Deluxe была самой продаваемой игрой Switch, заняв 11 место, а Nintendo Switch Sports оказалась на 13-м.

Великобритания в 2022 году стала рынком игр №1 в Европе (продажи игр упали на 6% по сравнению с прошлым годом), за ней шла Германия (продажи игр упали на 13%), а затем Франция (продажи игр упали на 3%), Испания (рост на 1%) и Италия (рост на 2%).

На британском рынке больше всего продавались FIFA, Call of Duty, LEGO Star Wars и Elden Ring. В то время как на немецком и французском лучше себя чувствовали игры Nintendo Switch, такие, как Pokemon Legends: Arceus, Mario Kart 8: Deluxe, Nintendo Switch Sports и Pokemon Violet/Scarlet.

FIFA 23 была наиболее продаваемой игрой на большинстве основных рынков, только за несколькими исключениями (например, в Финляндии Elden Ring была №1).

20 самых продаваемых игр в Европе в 2022 году (цифровые и физические магазины)

10 самых продаваемых игр в Европе в 2022 году (физические магазины)

10 самых продаваемых игр в Европе в 2022 году (цифровые магазины)

Игры, которые не попали в двадцатку лучших, но входят в топ-50, включают NBA 2K23 (№23), It Takes Two (№26), Splatoon 3 (№27), WWE 2K22 (№32), Mario Strikers: Battle League Football (№34), Sonic Frontiers (№43), Uncharted: Legacy of Thieves Collection (№44), Mario + Rabbids: Sparks of Hope (№46) и Dying Light 2: Stay Human (№48).

Что касается продаж консолей, то в прошлом году было продано 5,3 миллиона консолей, что на 25% меньше, чем годом ранее. Nintendo Switch была консолью №1, несмотря на падение продаж на 15% по сравнению с прошлым годом. PS5 заняла второе место (продажи упали на 35%), тогда как консоли Xbox Series S и X были единственными платформами, которые сообщили о росте продаж по сравнению с прошлым годом (рост на 4,4%), но они занимают третье место.

Switch была консолью №1 по продажам почти во всех странах за несколькими исключениями. В Дании и Швеции PS5 является консолью №1, в то время как Xbox Series S и X лидируют в Норвегии.

Что касается периферийных устройств (включая toys-to-life), продажи упали на 10% до 18 миллионов проданных продуктов. Наиболее продаваемым аксессуаром был контроллер PS5 DualSense (продажи выросли на 12% по сравнению с прошлым годом), за ним шел контроллер PS4 DualShock (продажи упали на 3,2%), контроллеры Nintendo Switch Joy-Con (продажи упали на 23,7%) и беспроводной контроллер Xbox Series (снижение на 32,2%). На 5-м месте гарнитура Sony PS5 Pulse 3D, продажи которой упали на 3,6% по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году на европейских рынках было продано 22,4 миллионов аксессуаров, что на 8% меньше, чем в предыдущем году.

Список стран, игр и компаний, которые отслеживались для анализа, можно просмотреть на сайте Gamesindustry.

Ранее Data.ai опубликовали отчет, что в 2022 году пользователи по всему миру потратили лишь $110 млрд на мобильные игры (на 5% меньше, чем в 2021-м), однако количество первых инсталляций выросло на 8% до рекордных 90 млрд, причем лидировали так называемые «гиперказуальные» игры.

Столкнувшись с такими экономическими трудностями, как повышение цен и стоимости кредитов, люди сокращают покупки по своему усмотрению. И, как оказалось, особое давление испытали именно игры. Согласно июльскому отчету компании Ampere Analysis, глобальные продажи игр (для консолей и компьютеров) и услуг в 2022 году также сократились на 1,2% по сравнению с прошлым годом до $188 миллиардов.