Первые оценки FIFA 23 — новый футбольный симулятор EA получил 80 баллов из 100 на Metacritic и OpenCritic

27 сентября стартовал ранний доступ FIFA 23 для покупателей ультимативного издания и подписчиков EA Play, а вскоре появились и первые отзывы на популярном сайте-агрегаторе рецензий Metacritic.

На момент написания материала средняя оценка игры на Metacritic составляет 80 баллов из 100 на основе 18 рецензий, на OpenCritic — идентичная оценка на основе 14 обзоров, 85% критиков рекомендуют FIFA 23.

Ниже оценки некоторых известных зарубежных изданий:

В целом отзывы положительные — новый продукт EA хвалят в первую очередь за усовершенствованную технологию HyperMotion. Движения на поле стали более плавными, чем в предыдущей версии. Контакт между игроками кажется все более реалистичным — как в нападении, так и в защите, а мяч движется по более естественным траекториям. В целом для улучшения имитации футбола в FIFA 23 добавили более 6000 анимаций.

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«С HyperMotion2 ИИ учится во время игры: анализирует лучшие анимации для вашего стиля игры и игровые действия по мере их возникновения. Все это очень хорошо сочетается с геймплеем и отличным графическим качеством, которым игра обладает на данный момент», — пишет GamersRD.

Критики отмечают увеличение количества лицензий на лиги, команды, игроков, международные соревнования и стадионы. В FIFA 23 доступно 9000 футболистов, 700 команд, 100 стадионов и 30 лиг. Здесь есть Премьер-лига, Бундеслига, Ла Лига, Серия А (со звездным возвращением Ювентуса), а также Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы и Лига конференций, а также кубок Либертадорес Южной Америки. Не будет в FIFA 23 российской сборной и российских клубов, таким образом EA Sports выразила солидарность с украинским народом.

Отдельно журналисты порадовались наличию женских клубов — пока правда доступны только команды высших дивизионов Англии и Франции.

Отметим, что самый высокий рейтинг FIFA 23 среди украинских игроков получил полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский — 82.

Для сравнения – максимальный рейтинг в игре – 91. Его получили Карим Бензема (Реал), Роберт Левандовский (Барселона), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити) и Лионель Месси (ПСЖ).

Релиз игры запланирован на 30 сентября 2022 года, она станет последней из линейки — в следующем году футбольный симулятор от EA выйдет под названием EA Sports FC.