В 2022 году глобальные расходы на мобильные игры упали на 5% до $110 млрд. Причина — чрезмерная «бережливость» игроков, обусловленная инфляцией

В 2022 году пользователи потратили лишь $110 млрд на мобильные игры (на 5% меньше, чем в 2021-м), однако количество первых инсталляций выросло на 8% до рекордных 90 млрд, причем лидировали так называемые «гиперказуальные» игры, сообщается в отчете Data.ai.

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Столкнувшись с такими экономическими трудностями, как повышение цен и стоимости кредитов, люди сокращают покупки по своему усмотрению. И, как оказалось, особое давление испытали именно игры. Согласно июльскому отчету компании Ampere Analysis, глобальные продажи игр (для консолей и компьютеров) и услуг в 2022 году также сократились на 1,2% по сравнению с прошлым годом до $188 миллиардов.

В последние годы крупные издатели делали ставки именно на разработчиков мобильных игр. В начале прошлого года Take-Two приобрел компанию Zynga, занимающуюся мобильными играми, за $12,7 миллиарда долларов. В 2016 году производитель Candy Crush Saga, King, был приобретен Activision Blizzard за $5,9 миллиарда долларов. Американский технологический гигант Microsoft в это время делает ставку на постоянный рост мобильных игр, и планирует приобрести Activision Blizzard за $69 миллиардов.

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Среди основных причин уменьшения расходов на мобильные игры — ряд макроэкономических помех, включая рост стоимости жизни и более высокие процентные ставки. Также Microsoft и Sony в 2020 году выпустили игровые консоли следующего поколения, чем усилили конкуренцию для производителей мобильных игр.

Согласно исследованию Data.ai, неигровые приложения оказались более устойчивыми в 2022 году: стоимость покупок в таких программах выросла на 6% по сравнению с прошлым годом до $58 миллиардов. Рост произошел в основном за счет подписок и покупок в приложениях на потоковых платформах, приложениях для знакомств и сервисах коротких видео, таких как TikTok. Количество загрузок неигровых приложений выросло на 13% по сравнению с предыдущим годом до 165 миллиардов.

Однако это мало компенсировало падение расходов на мобильные игры — общие расходы на магазины приложений все равно упали на 2% до $167 миллиардов. Цифры включают в себя и установку на сторонних торговых площадках Android в Китае, где официальный магазин приложений Google Play запрещен.

В 2023 году рынок предстанет перед новыми трудностями из-за недавних мер конфиденциальности от Apple, которая предоставляет пользователям подсказки и возможность отключить отслеживание рекламодателями. Data.ai ожидает, что глобальные затраты на приложения, в том числе и на игровые, упадут еще на 3% до $107 миллиардов в этом году в результате уменьшения имеющегося дохода и изменений в конфиденциальности.

Google также планирует принять правила конфиденциальности, подобные Apple, которые ограничили бы отслеживание в приложениях Android.

Изменения, инициированные Apple, уже приводят к проблемам для Meta, владельца платформ социальных сетей Facebook и Instagram. Главный финансовый директор Meta Дэвид Венер ранее предупреждал, что правила Apple могут сократить их продажи в 2022 году на $10 млрд. В 2021 году компания получила большую часть своего дохода в размере $117,9 миллиарда от продажи рекламы.

Meta также сталкивается с конкуренцией со стороны TikTok. По данным Data.ai, китайское приложение для коротких видео в прошлом году достигло $6 миллиардов долларов общих расходов, заняв второе место среди неигровых приложений после Tinder.

Последствия введения мер конфиденциальности Apple еще не проявились в цифрах 2022 года — общие расходы упали как на iOS, так и на Google Play — но, вероятно, в этом году они будут иметь гораздо большее влияние.

Несмотря на общее замедление расходов в 2022 году, спрос на мобильные услуги был больше, чем когда-либо. По данным Data.ai, количество первых загрузок приложений выросло на 11% до 255 миллиардов, а количество часов, проведенных в них, выросло на 9% до рекордных 4,1 триллиона.

Источник: CNBC