В ФБР создали собственную криптовалюту и тайком запустили на рынок — чтобы разоблачить «манипуляции с ценами»

Токен ФБР под названием NexFundAI был создан на основе Ethereum и запущен на крипторынок «под прикрытием».

По результатам расследования Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинула обвинения трем «маркетмейкерам» и еще 9 лицам с подозрением в схемах повышения цен на криптоактивы; тогда как Минюст США выдвинул обвинения 18 лицам и организациям с подозрением в «широком мошенничестве и манипуляциях» на крипторынке.

Подозреваемые якобы делали ложные объявления о токенах, чтобы создать впечатление активного торгового рынка. Среди вышеупомянутых маркетмейкеров — ZMQuant, CLS Global и MyTrade, которые торговали NexFundAI в сговоре, не подозревая, что его создало ФБР.

«То, что ФБР обнаружило в этом деле, является, по сути, новым поворотом в финансовых преступлениях старой школы», — говорит спецагент Джоди Коэн, ответственный за бостонский отдел ФБР.

Отмечается, что схема позволила организаторам «разжиться миллионами долларов» — 25 млн вернут инвесторам. В комментарии CoinDesk представитель ФБР сообщил, что торговля монетой NexFundAI уже «ограничена».

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Источник: The Verge