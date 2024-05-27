Новости Кино 27.05.2024 в 14:57 comment views icon

В фильме «Фуриоза» совместили черты Ани Тейлор-Джой с Алилой Браун при помощи ИИ

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Если вы уже посмотрели приквел «Безумного Макса», то наверняка заметили, насколько молодая «Фуриоза» похожа на Аню Тейлор-Джой, которая играет персонажа в более зрелые годы.

Схожість не випадкова: творці фільму «Фуріоза» використали штучний інтелект, щоб поєднати риси Ані Тейлор-Джой з Алілою Браун
Алила Браун в фильме «Фуриоза»

Можно подумать, что это сходство обусловлено искусным кастингом или случайностью, но на самом деле — все дело в ИИ, который решил привлечь Джордж Миллер для большего сходства двух возрастных версий персонажа (что интересно, ранее режиссер заявлял, что технология выглядит сомнительно в кадре и, мол, именно поэтому он отказался от омоложения Шарлиз Терон для роли в пользу Тейлор-Джой).

«У Джорджа Миллера эта идея возникла очень рано», — объяснила Тейлор-Джой в интервью «Шоу Келли Кларксон». «Аудитория уже привыкла к Фуриозе [Шарлиз Терон в «Дороге гнева»], поэтому он хотел, чтобы переход от двух новых актрис был плавным. Они смешали наши лица».

Тейлор-Джой сказала, что процент ее черт в Алиле Браун стартовал с 35% в начале фильма и завершился на 80%, когда в итоге Аня взяла на себя всю роль.

У стрічці «Фуріоза» Аня Тейлор-Джой отримає лише 30 реплік
Аня Тейлор-Джой в образе Фуриозы

Деталей об использовании инструмента не разглашали, однако известно, что основными поставщиками визуальных эффектов для фильма были DNEG и Framestore, а стартап Metaphysic AI, который разрабатывает инструменты искусственного интеллекта для таких целей, как омоложение актеров, упоминался в титрах, отмечает Variety.

Режисер «Шаленого Макса» хотів «омолодити» Шарліз Терон для «Фуріози», але технологія виглядала «непереконливо»
Шарлиз Терон в роли императрицы Фуриозы в фильме «Безумный Макс: Дорога гнева» 2015 г.

Ранее контент-офицер Metaphysic AI Эд Ульбрих сообщил, что компания приняла участие в создании трех фильмов, которые выйдут в этом году, однако не уточнил названий. Сам Ульбрих ранее работал в Digital Domain, которая приложила руки к созданию оскароносного фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» 2008 года, в котором также использовали технологии старения/омоложения.

«Фуриоза» (пятый фильм во франшизе о Максе Рокатанском) дебютировал в прокате со скромными $59 млн. Несмотря на то, что общая сумма выглядит довольно приличной — лента не оправдала прогнозы экспертов, которые ожидали, что она покажет лучший старт среди кассовых дебютов этого года. Отметим, что производство приквела обошлось в $168 млн без учета маркетинговых расходов.

Рецензия на фильм «Фуриоса: Безумный Макс. Сага» / Furiosa: A Mad Max Saga


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