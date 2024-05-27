В фильме «Фуриоза» совместили черты Ани Тейлор-Джой с Алилой Браун при помощи ИИ

Если вы уже посмотрели приквел «Безумного Макса», то наверняка заметили, насколько молодая «Фуриоза» похожа на Аню Тейлор-Джой, которая играет персонажа в более зрелые годы.

Можно подумать, что это сходство обусловлено искусным кастингом или случайностью, но на самом деле — все дело в ИИ, который решил привлечь Джордж Миллер для большего сходства двух возрастных версий персонажа (что интересно, ранее режиссер заявлял, что технология выглядит сомнительно в кадре и, мол, именно поэтому он отказался от омоложения Шарлиз Терон для роли в пользу Тейлор-Джой).

«У Джорджа Миллера эта идея возникла очень рано», — объяснила Тейлор-Джой в интервью «Шоу Келли Кларксон». «Аудитория уже привыкла к Фуриозе [Шарлиз Терон в «Дороге гнева»], поэтому он хотел, чтобы переход от двух новых актрис был плавным. Они смешали наши лица».

Тейлор-Джой сказала, что процент ее черт в Алиле Браун стартовал с 35% в начале фильма и завершился на 80%, когда в итоге Аня взяла на себя всю роль.

Деталей об использовании инструмента не разглашали, однако известно, что основными поставщиками визуальных эффектов для фильма были DNEG и Framestore, а стартап Metaphysic AI, который разрабатывает инструменты искусственного интеллекта для таких целей, как омоложение актеров, упоминался в титрах, отмечает Variety.

Ранее контент-офицер Metaphysic AI Эд Ульбрих сообщил, что компания приняла участие в создании трех фильмов, которые выйдут в этом году, однако не уточнил названий. Сам Ульбрих ранее работал в Digital Domain, которая приложила руки к созданию оскароносного фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» 2008 года, в котором также использовали технологии старения/омоложения.

«Фуриоза» (пятый фильм во франшизе о Максе Рокатанском) дебютировал в прокате со скромными $59 млн. Несмотря на то, что общая сумма выглядит довольно приличной — лента не оправдала прогнозы экспертов, которые ожидали, что она покажет лучший старт среди кассовых дебютов этого года. Отметим, что производство приквела обошлось в $168 млн без учета маркетинговых расходов.