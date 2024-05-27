«Фуриоза» дебютировала в прокате со скромными $59 млн, не оправдав прогнозов о «самом лучшем старте»

Приквел «Безумного Макса», лента «Фуриоза», заработала $59 млн в дебютный уик-энд на 76 рынках: $33,6 млн пришлись на зарубежные кинотеатры, тогда как дома в Северной Америке лента открылась с $25,6 млн.

Несмотря на то, что общая сумма выглядит довольно приличной — «Фуриоза» не оправдала прогнозы экспертов (согласно Deadline), которые ожидали, что лента покажет лучший старт среди кассовых дебютов этого года, учитывая зрительскую любовь к архитектору франшизы Джорджу Миллеру и длительные овации во время премьеры в Каннах. Производство приквела обошлось в $168 млн без учета маркетинговых расходов

Отметим, что фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» 2015 года с Томом Харди и Шарлиз Терон в главных ролях, несмотря на то, что стал одним из хитовых боевиков, так же не отметился кассой. Лента дебютировала скромнее приквела — со $45 млн и заработала в целом $380 млн по всему миру. Интересно, что «Дорога ярости» не попала даже в 20 самых кассовых фильмов 2015 года, согласно данным Variety.

«Фуриоза: Безумный Макс. Сага» — это пятый фильм во франшизе о Максе Рокатанском, который раскрывает предысторию героини Терон, однако в главной роли выступает уже Аня Тейлор-Джой — Джордж Миллер перед премьерой отмечал, что изначально хотел омолодить Шарлиз с помощью технологий, однако те выглядели слишком неубедительно.

Кроме Тейлор-Джой, которая получила всего 30 строк в фильме, к актерскому составу «Фуриозы» присоединился Крис Хемсворт в роли несколько «дегенеративного» антагониста Дементуса, что понравилось не всем критикам и зрителям. Впрочем, оценки лента получила неплохие — на Rotten Tomatoes «Фуриоза» имеет 89% от критиков на основе 275 рецензий и 90% от зрителей. Наша рецензия ниже по ссылке: