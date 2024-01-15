В финале Нацотбора на Евровидение примет участие невеста бойца 3-й штурмовой бригады — с песней об украинских защитниках

Жюри выбрало 11 финалистов из более чем 400 заявок и 280 артистов.
Невеста бойца 3-й штурмовой бригады INGRET выступит в финале Нацотбора на «Евровидение-2024» под номером 02. Певица исполнит композицию, посвященную украинским защитникам, а также их матерям, женам и дочерям.
INGRET (настоящее имя: Ингрет Костенко) — альтернативная украинская певица, автор песен и музыки, ранее участвовавшая в песенных шоу (в частности в «Голосе страны», где дошла до суперфинала и заняла второе место).
Финал Нацотбора намечен на 3 февраля. Как и в предыдущие годы, победителя будут выбирать жюри и зрители (с помощью онлайн-голосования). Согласно жеребьевке, порядок выступления претендентов следующий:
- YAKTAK — Lalala
- INGRET — Keeper
- NAZVA — Slavic English
- ANKA — Палала
- Drevo — Endless chain
- alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
- MÉLOVIN — DREAMER
- SKYLERR — Time is running out
- Ziferblat — Place I Call Home
- YAGODY — Tsunamia
- NAHABA — GLASSS
68-й песенный конкурс «Евровидение-2024» состоится в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы (на одном из которых выступит Украина) запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал — 11 мая.