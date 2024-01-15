Новости Украина 15.01.2024 в 14:46 comment views icon

В финале Нацотбора на Евровидение примет участие невеста бойца 3-й штурмовой бригады — с песней об украинских защитниках

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Катерина Даньшина

Автор новостей

В финале Нацотбора на Евровидение примет участие невеста бойца 3-й штурмовой бригады — с песней об украинских защитниках

Жюри выбрало 11 финалистов из более чем 400 заявок и 280 артистов.

Невеста бойца 3-й штурмовой бригады INGRET выступит в финале Нацотбора на «‎Евровидение-2024» под номером 02. Певица исполнит композицию, посвященную украинским защитникам, а также их матерям, женам и дочерям.

INGRET (настоящее имя: Ингрет Костенко) — альтернативная украинская певица, автор песен и музыки, ранее участвовавшая в песенных шоу (в частности в «Голосе страны», где дошла до суперфинала и заняла второе место).

Финал Нацотбора намечен на 3 февраля. Как и в предыдущие годы, победителя будут выбирать жюри и зрители (с помощью онлайн-голосования). Согласно жеребьевке, порядок выступления претендентов следующий:

  1. YAKTAK — ‎‎Lalala‎
  2. INGRET — Keeper‎
  3. NAZVA — Slavic English
  4. ANKA — Палала
  5. Drevo — Endless chain
  6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
  7. MÉLOVIN — DREAMER
  8. SKYLERR — Time is running out
  9. Ziferblat — Place I Call Home
  10. YAGODY — Tsunamia
  11. NAHABA — GLASSS

68-й песенный конкурс «Евровидение-2024» состоится в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы (на одном из которых выступит Украина) запланированы на 7 и 9 мая, а грандфинал 11 мая.

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