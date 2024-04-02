В Гааге заработал Реестр убытков для Украины, причиненных вторжением россии — заявления уже можно подать через «Дію»

Услуга станет доступной после обновления мобильного приложения, а впоследствии появится и на портале.

«Дія» запустила новый сервис, который позволяет подать заявление в Реестр убытков для Украины, открытый в Гааге. Изначально можно зарегистрировать уничтоженную или поврежденную россией недвижимость: частный дом, квартиру, дачный или садовый дом, или другое жилое помещение. Заявления принимаются только от владельцев имущества и со специальным Актом об обследовании от местных властей.

В дальнейшем в Реестр будут принимать заявления о вынужденном перемещении, вреде жизни, здоровью, пытках и сексуальном насилии, а также жалобы от имени бизнеса и государства.

Отмечается, что Реестр убытков признали международным соглашением 43 страны. Туда может быть подано от 6 до 8 млн заявлений на возмещение от украинцев — речь идет именно об убытках, нанесенных россией после 24 февраля 2022 года на всей территории Украины, в частности, на временно оккупированных территориях.

Заместитель Председателя Комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко рассказал, что следующим этапом будет создание компенсационной комиссии, в состав которой войдут юристы-международники, которые будут принимать решение о компенсации на основании зафиксированных в Реестре заявлений. На создание такой комиссии нужен примерно год.

Выплаты планируют осуществлять из компенсационного фонда, который будут наполнять арестованные российские активы.

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По данным Опендатабот, за два года украинские суды вынесли 397 решений о возмещении ущерба, причиненного военной агрессией рф. Количество таких дел стабильно растет: в 2022 году их было 44, а в 2023 году — уже 262.

За три месяца 2024 года в реестр добавилось 91 судебное решение. Большинство — касается взысканий в пользу людей — 292, еще 105 решений вынесено в пользу бизнеса. В 2024 году уже рассматривается не менее 487 дел против страны-агрессора, из них 310 дел возбуждены гражданами и 177 — бизнесом.

По предварительным оценкам, которые приводит Forbes, общая стоимость восстановления и реконструкции в Украине на 31 декабря 2023 года составляет $486 млрд на следующее десятилетие. Еще год назад эти потребности оценивались в $411 млрд.

Правительство говорит, что только в 2024 году Украине понадобится около $15 млрд для неотложных приоритетных мероприятий по восстановлению и реконструкции.