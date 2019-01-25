В Humble Bundle бесплатно раздают Deponia: The Complete Journey, а в Epic Games Store – сборник The Jackbox Party Pack

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Сервис Humble Bundle предлагает своим пользователям возможность бесплатно получить игру Deponia: The Complete Journey. Эта трилогия вышла в 2014 году и в своё время собрала богатый урожай наград и первых мест в разных чартах.

Deponia: The Complete Journey – это юмористические приключения Руфуса и Гоал. Во время одной из своих попыток сбежать с Депонии, представляющей собой мусорную свалку, Руфус встречает Гоал и без ума влюбляется в красавицу с Элизиума. Случайно уронив возлюбленную с комфортабельного крейсера, Руфус пытается вернуть её назад. Но для этого ему предстоит играть роль её гадкого жениха Клитуса, который как две капли воды похож на Руфуса. Так начинается их невероятное приключение…

Издание Deponia: The Complete Journey включает в себя все три части Deponia, а также более четырёх часов комментариев разработчиков. В это издание также включены обновлённая карта мира Deponia, которая позволяет выбрать каждую главу игры, подробная графическая система помощи, экраны помощи по мини-играм, новое меню запуска, новые скрытые коллекционные предметы и 6 новых песен. Также сообщается о внедрении поддержки Linux и добавлении видеороликов о том, что осталось за кадром.

Бесплатная раздача игры Deponia: The Complete Journey продлится до вечера субботы 26 января. Получить игру (ключ для активации в Steam) можно по следующему адресу. Кстати, стандартная цена Deponia: The Complete Journey в Steam составляет 379 грн.

Вместе с тем, в магазине Epic Games Store бесплатно раздают сборник развлекательных игр The Jackbox Party Pack. Причём, игровыми контроллерами для всех игр могут выступать смартфоны или планшеты. Сборник включает проекты, которые рассчитаны на различное количество игроков – от 1 до 100:

Сенсационная комическая викторина YOU DON’T NOW JACK 2015 (для 1–4 игроков) с сотней неиспробованных вопросов. Шутливая игра-блеф Fibbage XL (для 2–8 игроков) с 50% дополнительных вопросов, добавленных в первоначальной популярной игре Fibbage. Причудливая игра-лотерея Drawful (для 3–8 игроков) — жребий выбирается прямо с телефона или с планшета (не требуется никаких или почти никаких навыков). Игра в заполнение пробелов словами Word Spud, темп состязания выбирают сами игроки (для 2–8 игроков). Набитая вздорными фактами игра Lie Swatter (для 1–100 игроков).

Бесплатно получить набор игр The Jackbox Party Pack можно до 7 февраля по следующему адресу. Обычная цена составляет 329 грн.