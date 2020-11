В игре Plague Inc. появился новый режим – борьба с пандемией. Он будет бесплатным «пока COVID-19 не будет взят под контроль»

Создатели «симулятора пандемии» Plague Inc. сдержали свое обещание — в новом бесплатном обновлении они добавили режим предотвращения пандемии.

Новый режим под названием Plague Inc: The Cure – это попытка разработчиков из Ndemic Creations смоделировать реальные многосторонние усилия, необходимые для остановки пандемии. Режим создан на основе данных, полученных от реальных экспертов.

Игра Plague Inc. вышла в 2012 году, но в марте этого она пережила всплеск популярности на фоне пандемии COVID-19. Первоначально в игре нужно было способствовать распространению болезни и стремиться полностью уничтожить цивилизацию. Новый режим Plague Inc: The Cure ставит перед игроком противоположные задачи – бороться с распространением болезни и спасти человечество от вымирания. Режим предлагает несколько этапов сдерживания пандемии, исследование болезни, использование таких методов, как отслеживание контактов и разработка вакцины. Ndemic подчеркивает, что игру не следует воспринимать как научную модель, но благодаря помощи экспертов она даёт представление о том, какие ответные действия необходимы, чтобы остановить пандемию, похожую на нынешнюю вспышку COVID-19. Также он подчёркивает необходимость международного сотрудничества в борьбе с пандемией.

В марте Ndemic объявила о двух пожертвованиях в пользу Коалиции за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они были призваны оказать помощь в борьбе с COVID-19. Дискуссии, связанные с этими пожертвованиями, в конечном итоге привели к разработке этого нового режима. Он основан на материалах, полученных от обеих организаций.

Ndemic Creations заявляет, что режим Plague Inc: The Cure будет бесплатным «до тех пор, пока COVID-19 не будет взят под контроль». Новый режим уже доступен для платформ iOS и Android. В скором времени также будут выпущены версии для ПК и консолей.

Источник: The Verge