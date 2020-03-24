Разработчик «симулятора пандемии» Plague Inc. пожертвовал $250 тыс. на борьбу с коронавирусом и добавит в игру режим предотвращения пандемии

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Создатели «симулятора пандемии» Plague Inc., обретшего невероятную популярность после вспышки коронавируса SARS-CoV-2 (2019-nCoV), решили не оставаться в стороне и пожертвовали $250 тыс. на борьбу с этим самым коронавирусом. Об этом говорится на сайте разработчика.

Компания Ndemic Creations уже перечислила $250 тыс. фондам ВОЗ и CEPI от имени всех поклонников игры. Кроме того, в ближайшее время в самой игре Plague Inc. появится соответствующее промо, чтобы все желающие могли сделать личное пожертвование.

«Восемь лет назад я и подумать не мог, что реальный мир станет похожим на игру Plague Inc. или что многие игроки будут использовать Plague Inc., чтобы пережить реальную пандемию. Мы гордимся тем, что можем помочь поддержать жизненно важную работу ВОЗ и CEPI, занимающихся поиском вакцины для COVID-19». Джеймс Воган, разработчик Plague Inc.

Одновременно разработчики пообещали максимально ускорить разработку дополнительного (наиболее запрашиваемого пользователями) игрового режима, идущего вразрез с идеей самой игры. В нем вместо того, чтобы заразить весь мир, нужно будет сдержать распространение заболевания и предотвратить эпидемию.

Игроки смогут не только выбирать, в каких регионах усилить систему здравоохранения, но и контролировать введение карантинных мер, закрытие общественных мест и распределение больных по больницам. Что интересно, с разработкой им помогают специалисты Всемирной организации здравоохранения и другие эксперты. Увы, точная дата выхода обновления не сообщается.

Напомним, в прошлом месяце Apple удалила Plague Inc. из китайского App Store по требованию властей.

Источник: Ndemic Creations