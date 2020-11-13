В iOS 14.3 обнаружены предполагаемые изображения накладных наушников AirPods Studio

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Изображения с предполагаемым дизайном накладных наушников AirPods Studio, слухи о которых циркулируют с начала года, обнаружили в исходном коде первой бета-версии прошивки iOS 14.3. Неофициальный рендер (заглавное изображение) сделан на основе схематического изображения (ниже).

Соответствущая иконка с накладными наушниками была обнаружена в стандартном приложении Find My из первой бета-версии iOS 14.3.

New Pairing video in the Find My app in iOS 14.3 beta 1 with the codename Hawkeye hints at Apple Tags support and new Apple over ear headphones. pic.twitter.com/oVdCLQcaWc — Steve Moser (@SteveMoser) November 12, 2020

Как показывает опыт прошлых лет, нередко такие схематические изображения отражают дизайн будущих готовящихся к выходу новинок.

На видео показано, как увеличительное стекло витает в воздухе над иконкой наушников. Рядом с наушниками — рюкзак и чемодан (идеальная пара для умных GPS-маячков AirTag, о которых тоже давно ходят слухи). В пользу правдивости версии также указывает, что видео было обнаружено в фирменном приложении Find My для поиска потерянных устройств Apple.

Это не первые изображения потенциальных AirPods Studio — подобные иконки находили и в более ранних сборках iOS 14 (изображение ниже).

В прошлом году изображения AirPods Pro появились в исходном коде бета-версии iOS 13.2, а спустя пару недель состоялся анонс наушников. Повторится ли история в этом раз, время покажет. Но вполне вероятно, что AirPods Studio вместе с умными метками AirTag выйдут еще до конца этого года.

В недавнем докладе Bloomberg писал, что Apple изменила первоначальный дизайн наушников, уменьшив внешние сенсорные площадки и отказалась от сменных амбушюров. Там же говорилось, что Apple пришлось отложить серийный выпуск AirPods Studio из-за проблемы со слишком тугим оголовьем.