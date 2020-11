В iOS 14.3 обнаружены предполагаемые изображения накладных наушников AirPods Studio

Изображения с предполагаемым дизайном накладных наушников AirPods Studio, слухи о которых циркулируют с начала года, обнаружили в исходном коде первой бета-версии прошивки iOS 14.3. Неофициальный рендер (заглавное изображение) сделан на основе схематического изображения (ниже).

Соответствущая иконка с накладными наушниками была обнаружена в стандартном приложении Find My из первой бета-версии iOS 14.3.

New Pairing video in the Find My app in iOS 14.3 beta 1 with the codename Hawkeye hints at Apple Tags support and new Apple over ear headphones. pic.twitter.com/oVdCLQcaWc

— Steve Moser (@SteveMoser) November 12, 2020