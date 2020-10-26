Bloomberg: в начале 2021 года Apple выпустит новые AirPods — с дизайном, как у Pro-модели, сменными насадками и увеличенной автономностью





Apple готовит к выходу новые модели полностью беспроводных наушников AirPods и AirPods Pro, планируя выход первых на начало 2021 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственных информаторов.

По данным Bloomberg, обе модели TWS-наушников Apple получат новый дизайн и улучшенную аппаратную начинку. «Обычные» AirPods нового поколения, которые заменят модель второго поколения (вот наш обзор), вышедшую в начале этого года, позаимствуют некоторые элементы дизайна (более короткие «ножки» и сменные ушные вкладыши) у нынешней Pro-модели. Автономность тоже значительно улучшится по сравнению с нынешней моделью.

В то же время AirPods Pro в следующем поколении получат иной форм-фактор — они станут больше похожи на Samsung Galaxy Buds Plus, Google Pixel Buds и прочие конкурирующие модели в компактном округлом корпусе без «ножек». В то же время система активного шумоподавления никуда не денется. В докладе Bloomberg говорится, что Apple пока думает, как вместить все необходимые компоненты в столь компактных корпус, так что в итоге компания может еще выбрать иной дизайн.

В свежем докладе Bloomberg упоминаются и нашумевшие накладные наушники AirPods Studio, слухи о которых циркулируют с начала года. Сообщается, что Apple изменила первоначальный дизайн — уменьшила внешние сенсорные площадки и сократила количество сменных элементов (сменные амбушюры, вероятнее всего, останутся, но не оголовье). Серийный выпуск AirPods Studio должен был начаться несколько недель назад, но его пришлось перенести из-за проблемы со слишком тугим оголовьем.

Также сообщается, что Apple обсуждает потенциальное расширение линейки умных колонок HomePod третей моделью, которая расположится между оригинальной HomePod за $299 и недавно представленной HomePod mini за $99. Однако сейчас проект находится на начальной стадии и решение о выпуске устройства еще не принято.

Источник: Bloomberg