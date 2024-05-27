В iOS 18 появятся эмодзи, созданные искусственным интеллектом, и кастомизация вида приложений и домашнего экрана — Марк Гурман

Марк Гурман из Bloomberg в своем новом бюллетене Power On рассказал о некоторых нововведениях, которые Apple готовит для будущей операционной системы iOS 18.

По словам Гурмана, среди новых функций iOS 18 будут эмодзи, созданные искусственным интеллектом. Apple продемонстрирует эту новую функцию на мероприятии WWDC в следующем месяце. Если существующей библиотеки эмодзи кому-то будет недостаточно, Гурман пишет, что компания «разрабатывает программное обеспечение, которое может создавать собственные смайлы на лету на основе того, что пользователи пишут».

Также сообщается, что Apple намерена внедрить дополнительные возможности кастомизации приложений и домашнего экрана на iPhone. Речь идет о возможности менять цвет значков приложений и располагать элементы более свободно, а не быть заблокированными заранее определенным макетом сетки. Это позволит пользователям более креативно подходить к настройке внешнего вида главного экрана. Конечно, это все еще слухи, поэтому к ним нужно относиться с осторожностью.

Накануне ежегодной конференции разработчиков, которая начнется 10 июня, было много разговоров о планах Apple относительно искусственного интеллекта. Но вместо того, чтобы дебютировать с чем-то слишком масштабным и ярким, Гурман предполагает, что Apple будет придерживаться практического применения этой технологии. Ожидается, что Apple объявит о партнерстве с OpenAI и, что может дать ИИ толчок таким вещам, как поиск Safari, Siri, ретуширование фотографий и транскрипция голосовых напоминаний. Компания также может представить интеллектуальное резюме для уведомлений, веб-страниц и тому подобное.

Источник: Engadget