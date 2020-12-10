В Киеве на Замковой горе появился «таинственный» обелиск — «Київблагоустрій» тут же потребовал убрать незаконную инсталляцию





Нашумевшая история о появляющихся (и исчезающих) таинственным образом обелисках, получила весьма неожиданное продолжение — один из таких обнаружили в Киеве. Украинский ритейлер АЛЛО решил таким способом прорекламировать запуск собственного почтово-логистического оператора АЛЛО Express, но КП «Київблагоустрій» арт-проект не понравился.

В середине ноября в западной прессе и соцсетях стали распространяться новости о таинственных обелисках, которые внезапно появлялись и так же внезапно исчезали. Все началось с первого такого, обнаруженного в пустыне американского штата Юта. Трехгранный металлический обелиск около трех метров в высоту внешне в точности повторял монолит из «Космической одиссеи 2001 года» Стэнли Кубрика, и привлек нешуточное внимание со стороны общественности. В итоге он так же загадочно был демонтирован «неизвестной стороной». После США такие обелиски находились и исчезали в Румынии и Великобритании. Сама история, понятное дело, стала вирусной, и с тех пор многие пытаются обернуть историю с монументами в свою пользу.

10 декабря утром такой обелиск нашли и в Украине — на киевской Замковой горе. Установленный на Подоле монолит — промо-кампания новоиспеченного почтово-логистического оператора АЛЛО Express. Если внимательно присмотреться, на одной из сторон вверху можно заметить надпись, объясняющую его происхождение. Арт-проект — детище креативного агентства TABASCO.

Но, похоже, TABASCO не согласовала установку обелиска с властями. Вскоре после установки на место приехали сотрудники КП «Київблагоустрій» и приклеили к монолиту предписание с требованием убрать несанкционированную инсталляцию.