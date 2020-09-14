В Киеве запустился прокат электросамокатов Kiwi (разблокировка стоит 10 грн, минута поездки — 3 грн)





В начале марта текущего года в Одессе начал работать прокат электросамокатов Kiwi, при этом компания пообещала запустить свой сервис в Киеве буквально на неделю позже. С весьма солидной задержкой компания справилась со своим обещанием и взять напрокат зеленые электросамокаты Kiwi уже можно в столице.

Самокаты Kiwi доступны в центре Киева — в районе Майдана Незалежности, Крещатика, Бессарабского рынка и Золотых ворот. Чтобы найти свободный самокат, необходимо установить фирменное приложение (оно доступно для Android и iOS). Для начала поездки надо пополнить баланс и отсканировать QR-код самоката. После поездки индивидуальный электрический транспорт можно оставить в любой точке «зеленой зоны», где он не мешает пешеходам и автомобилям (и сфотографировать для контроля).

В данный момент тариф Kiwi составляет 10 грн за разблокировку самоката и 3 грн за минуту использования (интересно, что при выборе самоката на карте тариф составляет 15 грн за разблокировку и 2 грн за минуту).

Для сравнения, в сервисе Bolt текущий тариф составляет 29 грн за разблокировку и 2,9 грн за минуту поездки. Отметим, что после появления конкурента Bolt вполне может снизить свои расценки (во время старта стоимость минуты составляла 4,90 грн, а сейчас — 2,90 грн), ну а Kiwi — повысить их после завершения промо-периода.

Так как Kiwi запустился по той же схеме, что и Bolt (без договоренностей с КГГА по поводу площадок для парковки), то в ближайшее время можно ожидать аналогичной реакции со стороны мэра Виталия Кличко.

Источник: Kiwi