«В таком виде не нужен»: Киевские маршрутчики отказываются внедрять электронный билет

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10 из 12 частных компаний-перевозчиков Киева выступили с отказом присоединяться к автоматизированной системе оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, обосновывая свою позицию тем, что «в таком виде он не нужен». Ресурсу «Хмарочос» удалось заполучить копию соответствующего письма, подписанного перевозчиками и адресованного первому заместителю председателя КГГА Николаю Поворознику.

Примечательно, что частные перевозчики выступили с критикой и предложениями только сейчас, спустя почти месяц после фактического запуска инициативы, пускай и в тестовом режиме. Напомним, что установка валидаторов электронной оплаты стала обязательным условием для частных перевозчиков намного раньше. И еще тогда было понятно, что с интеграцией в систему, у которой и без того не все гладко, маршруток, обслуживающих немалую часть ежедневных поездок киевлян, будут проблемы.

Итак, нарекания перевозчиков вызывают несколько моментов. Первый – это отсутствие в нынешней форме электронного билета возможности совершать неограниченное количество пересадок на всех видах транспорта вне зависимости от формы собственности в рамках допустимого отрезка времени (срока действия билета). По мнению перевозчиков, это существенный недостаток, из-за которого пассажиры будут предпочитать денежный расчет безналичному.

Вторая претензия – отсутствие эффективного механизма полного учета льготных пассажиров, проезд которых должен компенсировать город.

Наконец, третья и, пожалуй, самая главная претензия – это затраты, связанные с закупкой оборудования и внедрением услуги.

Авторы письма предупреждают власти, что в нынешнем виде и на текущих условиях внедрение услуги приведет к существенному подорожанию проезда в маршрутках. И предлагают городским властям перенять в этом вопросе опыт европейских стран. В частности, они ратуют за модель с полным отстранением перевозчика от взимания платы за проезд. Муниципалитет должен платить перевозчикам вознаграждение за фактически выполненную транспортную работу: количество выполненных за день рейсов, перевезенных пассажиров на километр и т.д. и т.п.

Одновременно перевозчики требуют освободить их от необходимости присоединения к нынешней системе, ограничив ее только коммунальным транспортом.

Среди подписавшихся значатся владельцы следующих компаний: «Союз-Авто», «Кийтранс-2005», «Універсал-Транс», «АВЕН-ЄЗЄР», «Транс Групп», «Базальт», «Тандем», «Парк», «Д-М Київтранс» и «Радонь».

В письме они выражают надежду на «позитивное решение», делая акцент на том, что они обслуживают 112 автобусных маршрутов, на которых работает 88% всех маршруток Киева.

Что интересно, так это то, что изложенные в письме предложения перевозчиков касательно полноценного электронного билета в точности повторяют положения из недавнего проекта о реформировании транспортной системы столицы, представленного депутатами партии «Свобода» в прошлом месяце.

Источник: «Хмарочос»