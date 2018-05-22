«Киев без маршруток»: Киевсовет инициирует полный отказ от частных перевозчиков до 2022 года

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Фото: ubr.ua

В комментариях к нашей мартовской новости о том, в будущем все маршрутные автобусы Киева должны иметь валидаторы электронного билета, многие выступали за полный отказ от частных перевозчиков в пользу муниципального транспорта. Что же, похоже, у Кличко читают ITC.

Если же серьезно, Киевсовет выступил с инициативой разработки программы улучшения транспортного обслуживания Киева, которая, в числе остального, предусматривает полный отказ от маршруток. Речь о «Городской комплексной целевой программе повышения организации и обеспечения безопасности дорожного движения до 2022 года», это инициатива комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы.

Инициаторы предлагают полностью убрать маршрутные такси и соответствующим образом обновить парк муниципального транспорта столицы (автобусы, троллейбусы и трамваи). Необходимость изменений объясняют тем, что на сегодняшний день около 40% маршрутных такси в столице работают незаконно.

«Главная идея проекта – переход от прецедентного подхода формирования инфраструктуры Киева к стратегическому… Опыт многих европейских столиц свидетельствует о том, что комплексная организация дорожного движения значительно повышает безопасность для водителей и пешеходов, минимизирует заторы и оптимизирует время, затрачиваемое горожанами на дорогу», -отметил автор инициативы, депутат Киевсовета Александр Пабат.

Также программа предусматривает создание новых стандартов обслуживания на коммунальных маршрутах. В частности, планируется разработать единые условия для льготного проезда, качества транспортного обслуживания и создать единый проездной билет.

Разработку целевой программы еще должны утвердить депутаты на пленарном заседании Киевсовета. После того, как инициативу примут, Департамент транспортной инфраструктуры должен в течение шести месяцев подготовить проект по повышению организации дорожного движения до 2022 года.

Отметим, что ранее с аналогичными инициативами по отказу от маршрутным такси в пользу муниципального транспорта выступили Львов и Тернополь.

Напомним, на прошлой неделе власти Киева анонсировали повышения стоимости проезда в общественном транспорте Киева – с 14 июля разовая поездка подорожает до 8 грн, в минимальная стоимость для постоянных пассажиров составит 6,30 грн

Источник: «Хмарочос»