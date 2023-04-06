Новости Софт 06.04.2023 в 10:17

В Microsoft Edge появилась блокировка надоедливого автоматического воспроизведения видео, компания работает над встроенным криптокошельком

Вадим Карпусь

Автор новостей

Microsoft реализовала новую функцию в браузере Edge, которая блокирует автоматическое воспроизведение видео на сайтах.

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Команда Microsoft Edge заявляет, что «услышала ваши просьбы о строгой блокировке автовоспроизведения мультимедиа». Первоначально разработчики планировали только опцию «ограничить» воспроизведение. Она позволяла автоматически воспроизводить мультимедиа в зависимости от того, посещал ли пользователь страницу в прошлом, и как он взаимодействовал с ней. В настоящее время внедряется более строгий вариант блокировки.

Доступ к новой функции блокировки автоматического воспроизведения видео получили участники программы тестирования Microsoft Edge в канале Canary. Более широкое внедрение начнётся «в ближайшие недели».

В Microsoft Edge появилась блокировка надоедливого автоматического воспроизведения видео, компания работает над встроенным криптокошельком

Если пользователи не хотят ожидать, пока функция станет общедоступной, её можно активировать уже сейчас. Для этого потребуется включить флаг «edge://flags/#edge-autoplay-user-setting-block-option». Сама опция блокировки находится в разделе Site permissions / Media autoplay.

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Отметим, помимо добавления блокировки автоматического воспроизведения видео, разработчики Edge также планируют добавить в браузер встроенный кошелёк криптовалют. Microsoft проводит внутреннее тестирование этой функции и в конечном итоге предоставит ее потребителям с «упрощенным интерфейсом, упрощающим взаимодействие с Web3».

Источник: The Verge


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