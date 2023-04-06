В Microsoft Edge появилась блокировка надоедливого автоматического воспроизведения видео, компания работает над встроенным криптокошельком

Microsoft реализовала новую функцию в браузере Edge, которая блокирует автоматическое воспроизведение видео на сайтах.

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Команда Microsoft Edge заявляет, что «услышала ваши просьбы о строгой блокировке автовоспроизведения мультимедиа». Первоначально разработчики планировали только опцию «ограничить» воспроизведение. Она позволяла автоматически воспроизводить мультимедиа в зависимости от того, посещал ли пользователь страницу в прошлом, и как он взаимодействовал с ней. В настоящее время внедряется более строгий вариант блокировки.

Доступ к новой функции блокировки автоматического воспроизведения видео получили участники программы тестирования Microsoft Edge в канале Canary. Более широкое внедрение начнётся «в ближайшие недели».

Если пользователи не хотят ожидать, пока функция станет общедоступной, её можно активировать уже сейчас. Для этого потребуется включить флаг «edge://flags/#edge-autoplay-user-setting-block-option». Сама опция блокировки находится в разделе Site permissions / Media autoplay.

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Отметим, помимо добавления блокировки автоматического воспроизведения видео, разработчики Edge также планируют добавить в браузер встроенный кошелёк криптовалют. Microsoft проводит внутреннее тестирование этой функции и в конечном итоге предоставит ее потребителям с «упрощенным интерфейсом, упрощающим взаимодействие с Web3».

Источник: The Verge