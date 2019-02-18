В начале марта в Киеве откроют самый большой в Украине Apple Shop, он будет расположен в «МегаЦитрусе» на Крещатике
Компания АСБИС-Украина сообщила, что в начале марта текущего года в Киеве откроется первый в столице и крупнейший в Украине Apple Shop.
Первый киевский Apple Shop откроется в «МегаЦитрусе», расположенном по адресу ул. Крещатик, 29, где в специальной зоне площадью 75 м² можно будет протестировать все устройства, оценить новинки и получить консультации от специалистов «Цитрус», прошедших обучение у сертифицированных тренеров Apple.
В Apple Shop будет обеспечен свободный доступ ко всем продуктам, детальные описания каждого из них, самый полный в Украине ассортимент оригинальной техники и аксессуаров Apple, а также широкий спектр дополнительных сервисов и услуг. Все устройства сопровождаются официальной гарантией от Apple.
«Концепция Apple Shop в Украине развивается, и после успешного запуска в Одессе летом 2018 года мы на пороге открытия крупнейшей торговой точки бренда в самом центре столицы. Каждому потенциальному покупателю будут доступны последние новинки для живого ознакомления.
Наша компания как авторизованный дистрибьютор Apple в Украине выступает за исключительное качество во всех аспектах потребительского взаимодействия с продукцией – начиная с процесса взвешенного выбора и заканчивая первоклассным гарантийным обслуживанием и поддержкой.
Мы уверены, что впечатляющий ассортимент, квалифицированные консультанты, непосредственный пользовательский опыт являются залогом полного удовлетворения от покупки официальной сертифицированной техники», – прокомментировал событие Виталий Мельниченко, генеральный директор АСБИС-Украина.
Отметим, что Apple Shop – это специальные зоны продукции Apple, выполненные подрядчиками самой компании и предлагающие потребителям особый опыт взаимодействия с брендом. Apple Shop размещены только у ключевых авторизованных розничных партнеров по всему миру, которые соответствуют строгим требованиям компании.
Вскоре еще один Apple Shop будет открыт в ТРЦ Lavina. В данный момент на территории Украины Apple Shop присутствует только в «Цитрусе», включая одесский магазин, открытый 27 июля прошлого года.
Источник: АСБИС-Украина