В наушниках Apple AirPods Max при длительном ношении образуется конденсат, который может повредить электронику





Потребители начали получать и активно использовать недавно представленные беспроводные наушники Apple AirPods Max охватывающего типа. И у первых пользователей начали проявляться проблемы с новинкой.

Один из пользователей Reddit рассказал, что при длительном использовании внутри наушников Apple AirPods Max появляется конденсат. И влага может повредить незащищённую электронику. Отмечается, что вода попала внутрь динамиков и нарушила работу системы обнаружения ношения.

Дональд Филимон пользовался наушниками на протяжении всего дня с несколькими короткими перерывами. После этого он почувствовал наличие влаги в наушниках и снял тканевые амбушюры. Под ними обнаружились капли влаги. При этом владелец уточняет, что это не пот и не растаявший снег, так как он использовал наушники только внутри помещения, в котором не было условий высокой влажности (хотя в комнате было прохладно).

Влага образуется внутри корпуса Apple AirPods Max по естественным причинам. Во-первых, наушники имеют алюминиевый корпус, и в прохладной окружающей среде он будет существенно холоднее, чем тёплое человеческое ухо. При этом амбушюры прилегают настолько плотно, что блокируют нормальную вентиляцию. Это и приводит к появлению конденсата. При использовании наушников в жарких условиях возможно выделение пота, что также приводит к образованию влаги внутри наушников.

В данном конкретном случае ситуацию усугубило длительное ношение наушников, когда больше 12 часов в наушниках не было притока воздуха и вентиляции, что позволило бы удалить образовавшийся конденсат. При большинстве сценариев использования, когда наушники периодически снимаются с головы, люди могут и вовсе не заметить данной проблемы.